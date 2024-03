GP Arabia Saudita: la conferenza stampa dei top team

Dal Bahrain si passa all’Arabia Saudita per il secondo appuntamento del 2024: il secondo tracciato più veloce dopo Monza

La Formula 1 si sposta nella vicina Arabia Saudita, dopo il Bahrain. Oggi si è tenuta la tradizionale conferenza stampa dei team. Quello di Jeddah è un tracciato molto veloce con pochi tratti lenti nel quale gli penumatici e l’asse anteriore giocano un ruolo importante: dietro Max, la battaglia sarà molto serrata.

George Russell, Mercedes

Così come la Ferrari, anche la Mercedes ha mostrato dei problemi nel corso del primo GP di stagione. George Russell nello specifico ha avuto delle criticità alla power unit. “Non abbiamo potuto mostrare il nostro potenziale. È stato un problema di calcolo nell’assetto e qualche problema nella carrozzeria. Non abbiamo capito esattamente cosa è accaduto, siamo stati colti di sorpresa ma faremo dei test durante delle libere”, ha detto il pilota delle frecce argento.

In questi giorni si è parlato della possibilità di Max Verstappen in Mercedes, dopo il video che ha visto Toto Wolff parlare con il padre, Jos Verstappen. “Come ho detto in Bahrain, è la mia terza stagione al fianco di Lewis. E’ stato ed è un punto di riferimento per me e grazie a lui ho riconosciuto il mio valore. Chiunque dovesse venire l’anno prossimo, lo accolgo favorevolmente. Non so quante chances ci siano che lui effettivamente approdi da noi, ma credo che ogni team voglia avere la miglior coppia di migliori possibili. Al momento lui è il migliore e semmai bisogna chiedere a Red Bull la situazione per le tante cose che stanno accadendo lì e che comunque non ci riguardano”, ha concluso Russell.

💬 “It will be good to continue our learning of the W15 at a very different track to Bahrain.” Click below to read Toto’s Saudi Arabian GP preview 👇 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 5, 2024

Charles Leclerc, Ferrari

La sfortuna pare continuare a perseguitare il monegasco che in Bahrain ha già avuto i primi problemi all’impianto frenante. Ciononostante, Charles è riuscito a concludere in quarta posizione alle spalle del compagno di squadra Carlos Sainz, che, invece, ha chiuso terzo, aggiudicandosi il primo podio della stagione.

Quanto è difficile essere ottimisti o pessimisti sul resto della stagione? “Io mi concentro sulle mie prestazioni e sugli sviluppi futuri. è un momento positivo dentro al team, dopo un inverno positivo nel quale abbiamo centrato tutti gli obiettivi che ci eravamo posti”, ha detto il monegasco.

“Siamo concentrati principalmente sui freni perchè è il problema che abbiamo avuto in Bahrain, ma ci sentiamo pronti. Non so cosa aspettarmi, ma daremo il nostro meglio. Sappiamo su cosa lavorare e la macchina sta rispondendo come volevamo. Speriamo con gli aggiornamenti di poter mettere più pressione di adesso“.

“Non so se saremo più vicini alla Red Bull. Mi sono sentito più forte nelle curve a media velocità. Serve qualche gara in più per capire i nostri punti deboli e quelli di forza”, ha concluso il monegasco. Attualmente, la Ferrari è la seconda forza dopo la Red Bull, i miglioramenti sono stati fatti e anche il passo gara sembra essere stato ottimizzato. Vedremo cosa ci attenderà!