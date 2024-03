Hakkinen: “Hamilton in Ferrari? Un grande cambiamento”

Mika Hakkinen mette in evidenza le potenziali difficoltà che Lewis Hamilton potrebbe riscontrare con il team italiano

L’arrivo di Lewis Hamilton alla Ferrari ha causato non poca commozione. E questo non solo per gli appassionati del Circus ma anche per coloro che, solo di nomina, conoscono il sette volte Campione del mondo. Tra i tanti commenti e le diverse dichiarazioni, spiccano anche quelle di Mika Hakkinen, il quale sembra avere piuttosto chiara la situazione. Hakkinen sospetta, infatti, che per Hamilton non sarà poi così facile vincere l’ottavo titolo mondiale con la Ferrari. Soprattutto dopo aver gareggiato, sin dagli inizi, solo con la Mercedes e la McLaren.

L’adattamento dell’attuale pilota della Mercedes, in un contesto completamente diverso, non è poi così scontato. “È un cambiamento piuttosto significativo per lui, perché è stato in un team britannico – se vogliamo definirlo in questo modo – per così tanti anni” ha dichiarato Hakkinen a PlanetF1.com. “Passare ora a un team italiano, dove non ha esperienza, può rappresentare un grande cambiamento” ha continuato il finlandese. Vista l’esperienza nello sport, per Hamilton non sarà semplice comprendere la filosofia e, in particolare, il modo in cui lavorano a Maranello. Ma tutto questo non significa che sarà impossibile.

Un impulso positivo per Hamilton

Attualmente, Hamilton e la Mercedes non sembrano essere tra i favoriti nella sfida per il titolo mondiale di quest’anno. Che l’inglese voglia vincere è ben evidente e, secondo diverse indiscrezioni, ciò non potrà accadere con la Mercedes. Probabilmente, come specificato anche da Hakkinen nel corso dell’intervista, “Hamilton crede che la Ferrari possa fornirgli una vettura con cui vincere“. Questo cambiamento costituisce una svolta importante nella carriera del sette volte iridato. “Deve essere molto emozionante e motivante per lui, continuare a gareggiare in questo sport“, ha concluso l’ex pilota.

Da non dimenticare è che Hamilton, al suo arrivo in Ferrari, dovrà confrontarsi anche con Charles Leclerc. Il monegasco, nonostante la giovane età, ha infatti dimostrato di possedere la giusta audacia per essere un rischioso rivale. Ovviamente se in possesso di una buona vettura. Con il ben noto prestigio della Ferrari, e la storia che accompagna il marchio del Cavallino Rampante, non sorprende che Hamilton abbia scelto la squadra di Maranello, ma sarà abbastanza per vincere il tanto desiderato ottavo titolo mondiale?