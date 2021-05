Leclerc: “Mood Ferrari cambiato dopo addio di Vettel”

Secondo Charles Leclerc in Ferrari il mood sarebbe cambiato dopo il mancato rinnovo di Sebastian Vettel e l’arrivo di Carlos Sainz Jr.

Le prime battute della stagione 2021 hanno mostrato una Ferrari in forte risalita dopo lo scivolone dello scorso anno. Per riuscire a buttarsi alle spalle una stagione disastrosa come quella passata, molti sono stati i cambiamenti effettuati in quel di Maranello. La più eclatante delle “teste saltate” nella rivoluzione di luglio targata Ferrari è stata quella del quattro volte Campione del Mondo Sebastian Vettel. Dopo sei stagioni in forze alla Rossa, al tedesco è stato preferito il più giovane Carlos Sainz Jr. Secondo l’alfiere della Ferrari Charles Leclerc nel box Ferrari il mood sarebbe cambiato dopo l’addio di Vettel.

“E’ tutto diverso” – ha dichiarato Leclerc ai microfoni di RTL – “per Carlos, mi ricordo assolutamente cosa si prova. Si può solo immaginare quanto sia entusiasta e motivato in merito a qualsiasi aspetto. Da questo punto di vista, il clima è cambiato un po’ all’interno della squadra”. La stagione 2020 si è rivelata particolarmente dura per il trentacinquenne di Heppenheim, attualmente accasatosi in Aston Martin. L’inizio di questa nuova avventura è stato però più ostico del previsto a causa di eventi sfortunati ed una monoposto non all’altezza delle aspettative. “Gli auguro una buona stagione perché è una persona fantastica che lavora davvero sodo”.

Il monegasco passa poi ad analizzare i primi quattro appuntamenti del 2021. L’inizio di stagione delle Rosse è stato sicuramente incoraggiante, ma la lotta per il podio appare ancora molto lontana. “E’ frustrante vedere che abbiamo ancora difficoltà nell’arrivare a podio o lottare per la vittoria. Rispetto allo scorso anno siamo migliorati, ma c’è ancora molta strada da fare per arrivare dove vorremmo essere. Rispetto al 2020 l’inizio è stato molto incoraggiante, ma ci stiamo concentrando sul 2022, è quella la nostra priorità. Il prossimo anno ci offre una grande opportunità per resettare le performance, per noi sarà una grande chance per tornare davanti“.