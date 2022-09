Leclerc critico contro le visiere: “Urge una soluzione”

Leclerc chiede un cambiamento nel regolamento. Sarà accolto? Nel frattempo, spiega come è andata in Belgio

Dopo la disavventura della scorsa settimana a Spa, il pilota ferrarista ha avanzato qualche proposta per risolvere il problema che ha determinato un cambio repentino di strategia al muretto box. La causa? Una pellicola protettiva della visiera del casco, incastratasi all’interno del condotto del freno della Rossa. Il numero 16 ha dovuto quindi fermarsi in anticipo ai box, perdendo tempo e giocandosi le speranze di un podio. Non che per lui la gara fosse stata fino a quel punto in discesa. Sì, perché di mezzo c’era anche la penalità ricevuta per la sostituzione della Power Unit, ma comunque le chance di gloria non erano certamente poche.

L’accaduto ha messo in luce problematiche e situazioni potenzialmente pericolose che devono essere risolte al più presto. A parlarne è stato lo stesso Leclerc, intervistato da RacingNews365.com.

Leclerc critico: “Dobbiamo trovare una soluzione al problema“

“In tutta onestà, non si può prevedere. Non sono per niente arrabbiato con Max; ovviamente non è colpa dei piloti. In questa situazione particolare, penso che qualcuno stesse perdendo olio o qualcosa del genere e non potevo vedere nulla attraverso la mia visiera, tutti i piloti davanti a me non potevano farlo. La prima opportunità che abbiamo avuto per rimuovere la pellicola è stata sul rettilineo, quindi mi ritrovo con pezzi di plastica che volano dappertutto, e in quella circostanza non puoi fare molto come pilota”, ha raccontato Charles.

Il problema del surriscaldamento dei freni di Leclerc ha comportato un necessario cambio di strategia del suo team e ha messo il pilota monegasco in difficoltà per il resto della gara. Leclerc chiede quindi regole aggiuntive in materia di visiere e ha suggerito che siano conservate da qualche parte all’interno delle monoposto, una pratica che è già stata provata e poi abbandonata alcuni anni fa: “Penso che forse andando avanti sarà positivo trovare una soluzione. Potremmo trovare un modo per tenere la pellicola da qualche parte in macchina. Penso che ci siano stati dei motivi per cui questa regola è stata abbandonata, ma non ne sono a conoscenza. Forse ci sono anche altre soluzioni“, ha poi concluso.