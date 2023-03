La Formula 1 è uno degli sport più affascinanti al mondo. Non è dunque una sorpresa che ci sia curiosità sulle vite private dei piloti. Ma in una vita così frenetica ci sarà spazio anche per l’amore?

Essere famosi e costantemente in viaggio significa anche ricevere attenzioni dalle fan di ogni angolo del pianeta. Potrebbe essere un sogno certo, ma solo se si è single. Da sempre c’è un grande interesse per le fidanzate e le mogli dei piloti di Formula 1. Quando non sfrecciano ad alte velocità sui tracciati di tutto il mondo, le star del Circus postano spesso sui social foto romantiche con le loro dolci metà. L’interesse per le loro vite private è esploso anche grazie alla serie di successo “Drive To Survive“, che continua a catalizzare l’interesse del pubblico non solo per le azioni in pista. Chi sono dunque le compagne dei piloti di Formula 1? Ecco quello che sappiamo.

Chi è la fidanzata di Hamilton?

La fama di Lewis Hamilton non si limita solamente ai circuiti e la curiosità dei fan invade anche la sfera privata del pilota. Nel corso della sua vittoriosa carriera, a Lewis sono stati attribuiti molti flirt con celebrità del calibro di Rita Ora, Nicki Minaj e Rihanna, così come le modelle Barbara Palvin, Gigi Hadid, Winnie Harlow e Sophia Richie.

La sua relazione più importante è stata con la cantante Nicole Scherzinger, con cui è stato legato tra alti e bassi dal 2007 al 2015. In un’intervista del 2021, Hamilton ha rivelato di avere una vita romantica inesistente e di come ora il suo unico focus sia la Formula 1. Oltre a questo i suoi interessi spaziano dal campo della moda alla salvaguardia dell’ambiente, oltre ad essere coinvolto nell’acquisto della sua franchigia in NFL.

La fidanzata di Max Verstappen

Verstappen è molto riservato sulla sua vita privata, ma sappiamo che fino al 2020 è stato legato con la studentessa tedesca Dilara Sanik. A far battere il cuore del bell’olandese attualmente ci pensa Kelly Piquet. modella brasiliana, quest’ultima è la figlia del tre volte campione del mondo brasiliano di Formula 1, Nelson.

Kelly ha già una figlia, avuta dalla precedente relazione con l’ex pilota di Formula 1 Daniil Kyvat. Pur essendo abbastanza riservati sulla loro vita di coppia, Max e Kelly non hanno mancato di mostrare l’amore che provano l’uno per l’altra nel giorno di San Valentino, facendosi immortalare in una foto a Monaco.

Nuova vita da single per Leclerc e Norris

Il pupillo della Scuderia Ferrari Charles Leclerc ha da poco annunciato la rottura del fidanzamento con la bella studentessa di architettura monegasca Charlotte Siné. I due sono stati insieme dalla fine del 2019 fino a dicembre 2022. In un post su Instagram, Leclerc aveva annunciato: “Ciao a tutti, Charlotte ed io abbiamo deciso di terminare la nostra relazione, ma rimarremo buoni amici. Abbiamo condiviso molti ricordi belli insieme e sarà per sempre una persona speciale per me. Lei è fantastica e merita il meglio. Per favore rispettate la nostra decisione e la sua privacy in un momento come questo. Grazie“. Prima della Siné, Leclerc era stato legato per diversi anni a Giada Gianni.

Attualmente single, Lando Norris aveva spezzato i cuori delle sue fan quando ad inizio 2022 aveva annunciato la relazione con la modella portoghese Luisinha Oliveira. Verso la fine dello stesso anno, Norris aveva anche mostrato online i messaggi di odio rivolti a lui e alla sua fidanzata, facendo risaltare gli aspetti negativi dell’essere famosi, che spesso vengono dimenticati. Il pilota inglese aveva poi annunciato la fine della relazione con la Oliveira, in seguito alle affermazioni circolate sul web che avesse tentato di contattare un’altra modella online. Norris avrebbe invitato a cena una modella olandese conosciuta durante il gran premio di Zandvoort dell’anno precedente.

Come va la vita sentimentale di Ricciardo e Piastri?

Il fascino di Ricciardo non si limita solamente ai circuiti. Dopo la fine della sua lunga relazione con Jemma Boskovich avvenuta nel 2016, l’australiano è stato associato a molte celebrità. Alcuni dei suoi flirt lo avrebbero visto legato in un primo momento ad una dipendente Red Bull Annemarie Horbass, per poi passare alla modella Jessica Gomes fino ad arrivare a Heidi Berger, figlia dell’ex pilota automobilistico Gerhard Berger.

L’ultimo arrivato in Formula 1 è il giovane talento australiano Oscar Piastri. Di lui, ad incuriosire non solo solo le prestazioni in pista, ma anche la sua vita privata. Al momento però non sembra esserci alcuna conferma ufficiale dell’esistenza di una fidanzata nella vita di Piastri.

Le altre della griglia

Fernando Alonso è stato sposato con la cantante Raquel de Rosario tra il 2006 e il 2011 e dopo aver divorziato ha avuto un flirt con la modella italiana Linda Morselli. Attualmente è legato sentimentalmente alla presentatrice austriaca Andrea Schlager. Per quando riguarda Valtteri Bottas, il pilota finlandese ha avuto una relazione con la nuotatrice olimpica Emilia Pikkarainen culminata con il matrimonio dei due nell’agosto del 2016. Purtroppo, in un post sui social del gennaio 2020, Bottas aveva annunciato che il loro matrimonio era giunto al termine. Attualmente il finlandese frequenta la ciclista Tiffany Cromwell.

Non solo Lance Stroll può vantare il fatto di essere un pilota di Formula 1, ma suo padre Lawrence è un miliardario, il che lo rende uno scapolo molto appetibile. In passato è stato legato alla stilista e presentatrice televisiva Kimberley Garner, ma ora sta frequentando la modella italiana Sara Pagliaroli.

Dopo aver avuto una relazione con l’ingegnere aerospaziale Caterina Masetti Zannini, Pierre Gasly era stato visto con la modella ucraina Katerina Berezhna, anche se, secondo quanto riferito, le loro strade si sarebbero separate.

Carlos Sainz, pilota della Ferrari è da tempo coinvolto in una relazione con Isa Hernaez, giornalista e PR. I due sono molto protettivi nei confronti delle loro vite private e difficilmente condividono la loro relazione sui social. Il giovane pilota della Mercedes George Russell è legato ormai da anni con Carmen Montero Mundt che lavora per una società di investimenti. In precedenza, Russell aveva frequentato Seychelle De Vries, sorella del pilota di Formula 1 Nyck De Vries.

L’altro pilota francese della griglia, Esteban Ocon è coinvolto in una relazione con la modella e influencer italiana Elena Berri. Il pilota della Williams Alexander Albon, invece, è legato dal 2019 con la golfista professionista Lily Muni. Per quanto riguarda il figlio d’arte Mick Schumacher, le voci che circolano lo vorrebbero legato a Justine Huysman, figlia della leggenda del motorsport norvegese Harald Huysman.

Su Tsunoda e Zhou non sono noti particolari della loro vita privata. L’attenzione verso di loro è concentrata soprattutto sulle performance in pista.

Le mogli di Vettel, Magnussen e Perez

Notoriamente riservato sulla sua vita al di fuori della Formula 1, di Sebastian Vettel sappiamo che da anni è legato alla compagna di lungo corso Hanna Prater, diventata sua moglie nel 2019. La coppia ha tre figli. Anche Sergio Perez è padre di tre bambini, avuti dalla moglie Carola Martinez, sposata nel 2018, dopo anni di fidanzamento. Nella griglia dei piloti c’è spazio anche per un altro papà, Kevin Magnussen. Spostato dal 2019 con Louise Gjorup, i due insieme hanno una bambina di nome Laura.

E i Team Principal?

Grazie al successo della serie Netflix “Drive To Survive“, anche alcuni dei team principal sono diventati delle vere e proprie celebrità. Due su tutti sicuramente sono Toto Wolff, TP della Mercedes e Christian Horner, TP della Red Bull. Il primo è sposato dal 2011 con l’ex pilota Williams Susie Stoddart, da cui ha avuto un figlio. Wolff è padre di altri due ragazzi avuti da una precedente relazione.

Horner, invece è sposato con la “Ginger Spice” in persona, Geri Halliwell. I due si sono sposati nel 2014 e nel 2016 hanno dato il benvenuto al loro primogenito. In precedenza, Horner era stato sposato con Beverley Allen, dalla quale aveva avuto una figlia. Tra tutti però, l’ex Team Principal della Ferrari e capo della FIA Jean Todt potrebbe essere quello con la fidanzata più famosa: la star del cinema Michelle Yeoh. I due sono legati da circa vent’anni e i rumors vorrebbero che sia stato proprio Michael Schumacher ad aiutare Todt a far breccia nel cuore della bella attrice.

Margherita Ascè