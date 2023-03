Una Formula 1 più green è realtà o solo speculazione?

La rivoluzione green delle Formula 1 preoccupa i costruttori

Una Formula 1 green è possibile? La F1 sta spingendo avanti tutti i team nell’abbandonare i prodotti a base fossile dal 2026, in quanto si impegna affinché le auto siano alimentate con carburante sostenibile al 100%.

La mossa fa parte di uno sforzo congiunto affinché la serie sia carbon neutral entro il 2030, oltre a sperare che i migliori cervelli del campionato possano trovare un carburante che sarà poi disponibile al pubblico per aiutare a ridurre l’inquinamento nel mondo più ampio.

Con la F1 desiderosa di spingere i confini della tecnologia per trovare la soluzione migliore, c’è l’ovvio rischio che i team possano finire per rimanere bloccati in una costosa battaglia per creare soluzioni sempre più esotiche nella ricerca del successo.

L’ufficiale tecnico capo della F1, Pat Symonds, è consapevole dei pericoli di ciò che accadrebbe, il che potrebbe far naufragare la possibilità che il carburante sia mai commercialmente fattibile per il pubblico.

Tuttavia, pensa che l’approccio adottato dalla F1 nell’imporre nuovi regolamenti dovrebbe essere sufficiente a dissuadere i fornitori di carburante dal tentare di fare qualcosa di troppo stravagante.

In particolare, ritiene che il fatto che le normative sul flusso di carburante stabiliscano un flusso massimo di energia di 3000 mega Joule all’ora, anziché l’attuale massa di 100 chilogrammi, sarà significativo per tenere sotto controllo le cose.

Una scappatoia nell’era green è possibile?

“Ci abbiamo pensato parecchio, in realtà”, ha detto Symonds a proposito del pericolo di una costosa corsa agli armamenti. “Fin dall’inizio, Aramco è stata molto coinvolta nel consigliarci su come formulare questi carburanti, e in effetti ha creato molti carburanti candidati per testare e comprendere la sensibilità di varie cose” ha affermato.

“Penso che la risposta fondamentale risieda nel fatto che passiamo da un flusso di massa a un flusso di energia. Se fossimo rimasti su un flusso di massa, penso che ci fossero tutte le ragioni, anche all’interno dei regolamenti formulati con molta attenzione, per credere che qualcuno potrebbe essere stato in grado di farlo”.