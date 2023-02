Le 5 cose che non sapevi su Yuki Tsunoda

Al suo terzo anno in Formula 1, Yuki Tsunoda sorprende per le sue prestazioni in pista e per il suo carattere fuori dalle righe: ecco alcune curiosità sul suo conto

Debutta in Formula 1 nel 2021, conquistando i primi punti in carriera nella sua primissima gara. Da allora, ha mostrato di avere grande tenacia, ma ha anche commesso alcuni scivoloni dettati dall’inesperienza. Il ventiduenne Yuki Tsunoda, pilota della Scuderia AlphaTauri, non passa certo inosservato in pista, ma neanche fuori dalla monoposto, per il suo carattere riservato e un po’ fuori dalle righe. Ecco cinque curiosità che forse non sapevi su Yuki Tsunoda.

1. UN GRANDE INIZIO PROMETTENTE

Yuki Tsunoda inizia a competere professionalmente nelle categorie minori di kart all’età di dieci anni. Nel 2010, infatti, entra nella JAF Junior Karting Championship, dove ha l’opportunità di maturare e di mostrare il suo talento. Un veloce e promettente progresso lo porterà, nel 2013, a entrare nelle categorie regionali e, soltanto l’anno successivo, a competere a livello nazionale.

2. UNA PASSIONE CHE SCORRE NEL SANGUE

Tsunoda, come non pochi piloti in griglia, ha sviluppato la passione per i motori fin da giovanissimo. Il padre infatti gareggiava saltuariamente in una serie motorsportiva locale, la Gymkhana Competition, simile alle categorie di rally e avente un grande seguito in Giappone. Il piccolo Tsunoda viaggiava assieme al padre, avendo l’opportunità di fare conoscenza con la pista. Suo padre è rimasto una figura molto presente nella sua carriera, e ai tempi dei kart faceva in modo di non perdersi neanche una corsa.

3. IL LATO ARTISTICO NASCOSTO

Sebbene non abbia mai mostrato pubblicamente i suoi lavori, Tsunoda afferma di essere abbastanza ferrato nel disegno. Ha anche affermato che gli piacerebbe avere un tatuaggio, probabilmente qualcosa di caratteristico sulla cultura giapponese, e che gli piacerebbe che fosse lui stesso a disegnarlo.

4. L’AMICIZIA CON PIERRE GASLY

Negli ultimi due anni, Tsunoda ha avuto l’opportunità di stringere un forte legame con il suo ormai ex compagno di squadra Pierre Gasly. Il pilota francese lo descrive come “un tipo davvero particolare, con un forte senso dell’umorismo e senza filtri“. Anche sui social, la scuderia AlphaTauri non ha mai perso l’occasione di condividere momenti esilaranti fra i due. “E’ davvero una bella persona, e posso felicemente chiamarlo amico, ora.” afferma Gasly.

5. IL SUO SOGNO PIU’ GRANDE? APRIRE UN RISTORANTE!

E già… A questa domanda, a cui ogni singolo pilota di Formula 1 risponderebbe: “Diventare campione del mondo.“, con grande scioltezza Tsunoda risponde: “Aprire un ristorante tutto mio“. In altre interviste ha specificato che, in realtà, ne vorrebbe aprire almeno cinque. Tsunoda, in effetti, viene descritto da tutti come un amante del buon cibo, e afferma che in un’altra vita avrebbe voluto essere un cuoco.

Ha ammesso che quando è a casa cucina da solo tutti i suoi piatti, e che si diverte a sperimentare diverse culture culinarie. Una delle sue preferite? Quella italiana naturalmente! In particolare, Tsunoda afferma di andare pazzo per le pennette all’arrabbiata!