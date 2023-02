Il futuro per Ferrari? Massa ha le idee chiare

Il futuro per Ferrari? Per puntare al mondiale, non si ha solo bisogno di una vettura competitiva, ma di un “uomo chiave” su cui puntare: Leclerc o Sainz? Massa non ha dubbi sulla risposta

Il futuro per Ferrari? Felipe Massa ha analizzato nel dettaglio la line up della scuderia di Maranello. In una lunga intervista ha difatti rivelato le sue considerazioni: “Sainz è stato il migliore nel suo primo anno, ma la monoposto non era competitiva. Quando la vettura andava forte, nel 2022, Charles era nettamente al top. Se farà lo stesso quest’anno, sarà difficile per Carlos ricreare la situazione del 2021″ ha affermato. Sul pilota monegasco invece ha dichiarato: “Leclerc è uno dei più grandi piloti in Formula 1 per me. Un uomo chiave per la Ferrari, come Max Verstappen lo è per Red Bull e come lo è Lewis Hamilton per Mercedes”.

Il pilota #16 sin dal suo ingresso nel 2019 ha regalato enormi soddisfazioni, come la vittoria a Monza. Ciò l’ha consacrarlo come uno dei più grandi in Formula 1, nonostante la sua giovane età. Nella scorsa stagione Leclerc ha conquistato 3 vittorie, 9 pole e 11 podi. Un risultato che senza i problemi legati all’affidabilità della vettura e del muretto, sarebbe stato sicuramente diverso. La stagione 2023 è alle porte, e fra due settimane uscirà la nuova vettura a Maranello

Un contratto in scadenza che non desta preoccupazioni

Il contratto del pilota monegasco è in scadenza, ma il Team Principal Frederic Vasseur ha dichiarato al Corriere della Sera come al momento l’importante per Ferrari sia concentrarsi sulla vettura 2023. “Dobbiamo iniziare molto bene la stagione poi ci sarà tempo per il resto. Penso che sarebbe un errore iniziare una trattativa in un momento in cui la priorità è un’altra”.

Felipe Massa si trova in linea con le sue considerazioni: “Se fossi nel ruolo di Frederic Vasseur, mi dedicherei alla innanzitutto alla monoposto e alla squadra. Poi a metà campionato proporrei un prolungamento del contratto” ha concluso. Quali saranno le sorti di Leclerc? Sarà davvero il futuro della Ferrari? Non ci resta che attendere l’inizio di questa nuova stagione per scoprirlo.

Valeria Caravella