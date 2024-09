UFFICIALE: Ricciardo saluta la Formula 1, Lawson al suo posto

Confermati i rumors di Singapore: Ricciardo lascia VCARB e la Formula 1, Lawson il sostituto

Tanto chiacchierata nel weekend di Singapore è stata la voce riguardante un possibile addio all’interno del paddock. Con un giovane Lawson in panchina, VCARB ha deciso di sostituire Daniel Ricciardo, che dà così, quasi con certezza, l’ultimo saluto alla Formula 1. L’australiano si trova quattordicesimo in classifica con 10 punti meno di Tsunoda. Sebbene le sue prestazioni non siano malvagie, Red Bull ha preferito garantire il sedile al pilota del futuro. Difatti, Ricciardo ha ormai 35 anni, a confronto con i 22 di Lawson.

Il pilota di Perth saluta dopo un difficile GP di Singapore terminato all’ultimo posto. Tuttavia non è un addio troppo amaro: il team gli ha riservato un saluto speciale al termine del Gran Premio, cosa che ha fatto sottintendere la dipartita di Ricciardo. Saranno dunque 6 le gare che disputerà Liam Lawson dopo le 5 del 2023. Con tutta probabilità il contratto verrà esteso anche al 2025, formando con Tsunoda un team dall’età complessiva di appena 46 anni.

Thank you Daniel

⁰Laurent Mekies on Daniel: “He has brought a lot of experience and talent to the Team with a fantastic attitude, which has helped everyone to develop and foster a tight team spirit.”#F1 #VCARB pic.twitter.com/cqKrbFAehU — Visa Cash App RB F1 Team (@visacashapprb) September 26, 2024

Il saluto di Daniel

“Ho amato questo sport per tutta la vita. È selvaggio e meraviglioso ed è stato un viaggio. Alle squadre e alle persone che hanno fatto la loro parte, grazie. Ai tifosi che amano questo sport a volte più di me, grazie. Ha sempre avuto i suoi alti e bassi, ma è stato divertente e, a dire il vero, non lo cambierei. Alla prossima avventura“. Questo l’emotivo saluto di Ricciardo sui social, che lascia la Formula 1 dopo 14 stagioni e dopo aver cercato il riscatto subentrando a stagione in corso nel 2023.

Laurent Mekies, invece, commenta: “Tutti in VCARB desiderano ringraziare Daniel per il duro lavoro svolto nelle ultime due stagioni con noi. Ha portato nel Team molta esperienza e talento, con un atteggiamento fantastico che ha aiutato tutti a svilupparsi e a promuovere un forte spirito di squadra. Daniel è stato un vero gentiluomo sia in pista che fuori e mai senza sorriso. Ci mancherà, ma occuperà sempre un posto speciale nella famiglia Red Bull”.

Sempre lo stesso team principal accoglie Lawson: “Vorrei anche cogliere l’occasione per dare il benvenuto a Liam. Conosce già bene la squadra. Ha guidato per noi la scorsa stagione e si è comportato bene in circostanze difficili, quindi sarà una transizione naturale. È bello vedere giovani talenti della famiglia Red Bull fare il passo successivo. Non vediamo l’ora di abbassare la testa e di concentrarci insieme sul resto della stagione”.