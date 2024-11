Lavori in corso, non passare mai se vedi il cartello: aspettano la deviazione obbligatoria per tirarti l’imboscata

Se vedi questo cartello con i lavori in corso, non passare mai, aspettano la deviazione obbligatoria per procedere con l’imboscata.

Sono molte le arterie stradali, dove compaiono i cantieri che finiscono per essere un ostacolo inevitabile per il traffico. Quando ci sono lavori di manutenzione, per il rifacimento del manto stradale o installazione di nuove infrastrutture, gli automobilisti sono costretti a scegliere dei percorsi alternativi e questo potrebbe creare disagi e rallentamenti.

Ma ci sono casi in cui non a complicare la situazione in cui l’automobilista si trova, non è la presenza dei lavori, piuttosto i cartelli e le deviazioni, che possono nascondere delle insidie.

Le cronache ci raccontano di episodi in cui le deviazioni obbligatorie creano una serie di problematiche per via della confusione e di possibili sanzioni a cui, l’automobilista ignaro, va incontro.

Quindi nel vado in cui vi di trovi di fronti a lavori in cotto, occorre prestare particolare attenzione ai cartelli, soprattutto nel caso in cui ci siano delle deviazioni. Potrebbero esserci delle conseguenze inattese.

Quando la deviazione diventa una trappola

Nel caso in cui ci siano dei lavori in corso, è possibile che venga decisa la deviazione obbligatoria per riuscire a garantire sicurezza e chiarezza. Ma purtroppo sono molti i casi in cui la mancanza di un’adeguata comunicazione, ovvero un errore nella segnaletica può trasformare una semplicissima deviazione è una grandissima trappola per gli automobilisti.

Ci sono quindi, delle aree urbane in cui le deviazioni che non sono mai segnalate, portano i conducenti a inciampare in sanzioni che a primo impatto possono sembrare ingiustificate. Una situazione che peggiora nel momento in cui a tali problematiche si aggiunge il controllo dei sistemi elettronici che sono spesso presenti sulla strada. Ci sono casi in cui le telecamere non possono tener conto che l’automobilista passa in una specifica corsia solo perchè è obbligato a farlo e quindi lo sanziona.

Il cartello della deviazione che è costato sonore multe

Un esempio di questa situazione si è verificato proprio di recente in una città dove, durante i regolari lavori stradali i veicoli sono stati deviati in una corsia riservata al trasporto pubblico locale. I cantieri obbligavano gli automobilisti a transitare in quella che è la corsia preferenziale per via dei lavori che occupavano la carreggiata principale. Ma le telecamere di controllo non erano state disattivate e quindi sono state emesse centinaia di multe per l’infrazione commessa.

I cittadini erano ignari di questa problematiche e quindi hanno ricevuto le sanzioni emesse dalle telecamere. Solo dopo un’ondata di proteste e ricorsi l’amministrazione ha riconosciuto l’errore e ha avviato una procedura per annullare le multe.