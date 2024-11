Assicurazione rc auto eventi atmosferici, occhio a questa clausola: ti rimborsano il 30% in meno | La pratica illegale operata dalle compagnie

La tua assicurazione RC auto ti rimborsa il 30% in meno in caso di eventi atmosferici. Una pratica illegale ma che purtroppo utilizzano molte compagnie.

Purtroppo l’Italia nel corso della sua storia è stata segnata da eventi atmosferici che hanno creato non pochi danni ai cittadini e a quelli che sono i loro averi. In particolare le case e gli automobili sono state spesso colpite e non di rado completamente distrutte.

Ci sono regioni in cui la pioggia ha fatto dei danni notevoli con alluvioni che hanno portato alcuni cittadini a perdere veramente tutto. La speranza era riposta nelle assicurazioni stipulate con le varie compagnie. Ma secondo quello che viene raccontato da chi questa situazione l’ha vissuta, non è esattamente così che vanno le cose.

Sono molti coloro che hanno dovuto discutere con la loro compagnia, per poter ottenere un rimborso per i danni subiti, senza però riuscire ad ottenere molto.

Ecco quindi cosa occorre sapere quando si è vittime di calamità naturali.

Assicurazione RC Auto, promesse non sempre mantenute

Gli automobilisti sono obbligati a sottoscrivere un contratto di Assicurazione RC Auto, che sia in grado di coprire eventuali danni nel caso in cui si verifichino sinistri, ovvero l’automobile o comunque il mezzo coperto da assicurazione venga in qualche modo danneggiato. Quella che è la reale copertura assicurativa, viene deciso dalle varie clausole che vengono inserite all’interno del contratto. Troppo spesso però si firmano contratti senza prestare attenzione a quelle scritte piccolissime che sono presenti sul fondo e queste possono determinare la completa assenza di copertura in alcuni specifici casi.

Senza considerare che a volte riuscire ad avere ingenti rimborsi dalla propria compagnia assicurativa non è assolutamente semplice, occorre passare attraverso controlli di tecnici e periti che vanno a cercare proprio ciò su cui è possibile aggrapparsi per ridurre l’importo da concedere al contraente. Questo avviene in caso di sinistro, ma anche di evento naturale.

Coloro che sono stati vittime di alluvione non hanno ricevuto il rimborso

Purtroppo le persone vittime di alluvione hanno riportato una serie di disavventure con la loro compagnia assicurativa. Su un massimale di poco più di 25 mila euro, decretata a fronte dell’effettiva impossibilità di procedere con la riparazione del mezzo impossibile da riparare, viene liquidato un rimborso di poco meno di 15 mila euro. Una riduzione del 30% dovuta a una clausola che in pochi conoscono.

Infatti secondo i contratti assicurativi, dall’importo del rimborso deve essere tolto il costo delle parti di ricambio, che ovviamente aumenta a seconda degli anni della vettura stessa.