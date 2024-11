Trasporto pubblico, nuovo bonus famiglie da 2000€ | Nel 2025 si viaggia gratis

I cittadini festeggiano per il nuovo bonus famiglie da 2000€ in merito al trasporto pubblico. Nel 2025 si viaggia gratis e il budget familiare non sarà intaccato.

La questione del trasporto pubblico, soprattutto negli ultimi anni sta decisamente facendo insorgere la rete, in quanto il dibattito in merito è aperto e anche molto pungente. Quando non si ha la patente o comunque non si ha la possibilità di mantenere un proprio veicolo, è normale che bisogna ripiegare su altro per potersi spostare.

Il metodo più economico per viaggiare ricade sicuramente sul trasporto pubblico, in quanto i vari monopattini e biciclette non possono farci arrivare ovunque e i taxi sono decisamente costosi. C’è anche da dire che molti ultimamente lamentano la poca sicurezza su metro, pullman e così via.

I vari servizi di Striscia la Notizia, confermano le paure del cittadino, a ogni modo, per chi non può farne a meno e per chi non vuole cedere al ricatto di qualche delinquente, sappiate che in merito al trasporto pubblico c’è un bonus famiglie da 2000€ che potrebbe realmente rendervi il 2025 migliore.

Il bonus trasporti nella legge di Bilancio 2025

Dobbiamo fare un po’ di chiarezza, in quanto ci sono svariati bonus e agevolazioni in merito al trasporto pubblico, previsti anche per il prossimo anno, redatti quindi nella futura Legge di Bilancio 2025. Oltre al bonus famiglie da 2000€ di cui vi parleremo a breve, sappiate che il bonus trasporti come lo conoscevamo qualche anno fa, non dovrebbe essere più inserito nei vari decreti.

Al suo posto però, com’è già successo quest’anno c’è la possibilità di usufruire della Carta Dedicata a te. Con quei 500 euro messi a disposizione di tutti coloro che avranno i requisiti per poterla richiedere, potranno anche acquistare l’abbonamento per i mezzi pubblici.

Il nuovo bonus per il trasporto pubblico che aiuterà molte famiglie

Come detto quindi, un vero e proprio bonus trasporti non esiste più, quindi per il 2025 oltre alla Carta Dedicata a te, per cercare di avere agevolazioni in merito al trasporto pubblico, dovrete fare affidamento alle agevolazioni che ogni Regione ha messo o metterà a disposizione dei suoi cittadini. Naturalmente dovrete verificare sempre i requisiti richiesti per poterlo richiedere.

Per farvi un esempio, il Comune di Verbania, ha messo a disposizione un bonus famiglie da 2000€, in merito al trasporto pubblico scolastico, per i minori “affetti da minorazioni psichiche, fisiche o sensoriali, certificate ai sensi della legge n. 104/1992, art. 3, comma 3, iscritti nell’anno scolastico 2024 – 2025 alla scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado…”, come possiamo leggere sul sito comunale, dove vi verrà spiegato anche come presentare domanda.