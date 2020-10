L’Australia sarà nel Mondiale 2021!

Andre Westacott, CEO dell’Australian GP Corporation, non ha dubbi sulla presenza dell’Albert Park in calendario

Seppur ormai siamo entrati in ottobre, ancora non è stato ufficializato il calendario della stagione 2021. Secondo le ultime voci è probabile che il calendario del prossimo anno sia simile a quello straordinario utilizzato quest’anno, magari con qualche modifica.

L’Australia, per esempio, dovrebbe tornare ad ospitare la Formula 1, contagi permettendo. Le autorità locali avrebbero imposto la quarantena fino a marzo per chi proviene dall’estero. Se non si dovessero raggiungere ulteriori picchi per fine mese il circus potrebbe sbarcare senza grossi problemi.

Andrew Westacott, CEO dell’ Australian Grand Prix Corporation, è sicuro che nel marzo 2021 il campionato mondiale di Formula 1 partirà da Melbourne. “Stiamo adottando un approccio che potremmo definire modulare, espandibile, adattabile, flessibile e che deve essere ragionevole e molto, molto sicuro”, ha spiegato Westacott all’emittente Fox Sports Australia.

“Possiamo organizzare un grande evento a marzo. Melbourne deve fare tesoro dell’esperienza che ha, riaccendendo l’entusiasmo dei tifosi. Dobbiamo riporre la fiducia negli operatori del turismo e nei promotori di eventi. Dobbiamo riavviare un settore che contribuisce enormemente all’economia dello Stato. È molto meglio farlo a marzo”.

PROPOSTO IL BAND MOTORSPORT PARK, MA DIFFICILE CHE POSSA DEBUTTARE

Al di là delle certezze di Westacott, il primo ministro del Australia del Sud Steven Marshall, ha proposto il Band Motorsport Park, circuito a 100 chilometri a sud di Adelaide qualora la Formula 1 non potesse correre all’Albert Park. Tuttavia il CEO continua a credere che il circuito di Melbourne non andrà da nessuna parte. Il contratto che lega l’Albert Park alla Formula 1 andrà in scadenza nel 2025. In più nei prossimi due anni è prevista una riasfaltatura della pista.

L’Albert Park ha debuttato in Formula 1 nel 1996, sostituendo il circuito cittadino di Adelaide dove si correva dal 1985. Nel corso degli anni poi è divenuta la tappa inaugurale per eccellenza del Mondiale di Formula 1. .