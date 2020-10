Vettel apre all’idea di gareggiare con delle vetture stradali

Sebastian Vettel ha parlato della possibilità di sfidare i suoi colleghi in una gara con vetture stradali

La F1 tornerà al Nurburgring il prossimo fine settimana, ma in programma non ci saranno gare di contorno per quanto riguarda le categorie propedeutiche. La F2, infatti, non tornerà prima del Bahrein mentre la F3 ha già concluso al Mugello la sua stagione, con la vittoria che è andata ad Oscar Piastri.

Per celebrare l’apertura del nuovo tracciato, il Nurburgring tenne nel 1984 una famosa gara con 10 campioni del mondo di F1 e una serie di altre giovani promesse, tutti al volante di una Mercedes 190 E. La gara fu vinta dall’allora campione britannico di F3 Ayrton Senna, che presto si sarebbe imposto anche nella categoria regina.

La F1 da allora non ha più tenuto un evento simile. Ma proprio nelle ultime ore, ad aprire alla possibilità di mettere i piloti l’uno contro l’altro con macchine identiche, è stato il quattro volte campione del mondo Sebastian Vettel.

“Sicuramente sarebbe divertente, sarei pronto. E’ passato molto tempo. Oggigiorno facciamo davvero tante gare di Formula 1, ma sarebbe bello fare anche altre gare su altre vetture. Rispetto agli anni ’80 i tempi sono cambiati. Il livello è molto alto e ci si concentra soltanto su una cosa. Sicuramente qualcosa del genere toglierebbe un pò della nostra attenzione, ma in fin dei conti sarebbe bello.”, ha detto Vettel.

IL PARERE DI SAINZ

Di diverso avviso è Carlos Sainz. Secondo lo spagnolo sarebbe interessante vedere come i piloti si comporterebbero con macchine uguali, ma vorrebbe farlo solo con macchine da Gran Premio. “Voglio competere nelle stesse condizioni degli altri, ma su una macchina di Formula 1″, ha dichiarato il pilota McLaren ai microfoni di Motorsport.com

“Non mi importa di nient’altro. Come pilota, vuoi sempre vedere dove sei sulla macchina più veloce del mondo, e questa è un’auto di Formula 1. Vorrei che un giorno potessimo avere tutti la stessa macchina di Formula 1 per vedere chi è il più veloce. Questo è impossibile, credo.. Quindi quello che vorrei confrontare con gli altri 19 è semplicemente avere la stessa vettura e vedere chi può adattarsi più velocemente e vedere chi è il più veloce.”, ha concluso Sainz.