GP Cina: orari TV Sky, TV8 e streaming video

Dopo 5 anni la Formula 1 ritorna in Cina in occasione del 5° appuntamento della stagione 2024. L’idea di portare la Formula 1 nel paese cinese è nata negli anni novanta.

Il Circuito di Zhuhai, situato nella parte meridionale del paese, fu creato con l’intento di ospitare la F1 già a partire dal 1999, ma il circuito non venne considerato adeguato dalla FIA.

Nel 2004 però vennero fatte le modifiche necessarie e da quel momento la Cina divenne un appuntamento fisso per la Formula 1 anche se l’emergenza della pandemia, obbligò gli organizzatori a rinunciare all’evento.

Cina orari TV

ll week-end avrà inizio venerdì 19 aprile 2024 con la prima sessione di prove libere (FP1 ), dalle 05:30 fino alle 06:30, mentre alle 09:30 inizierà la Sprint Qualifying. Sabato 20 aprile 2024, dalle ore 05:00 alle 06:00 prenderà il via la Sprint, mentre la qualifica inizierà alle ore 09:0, e terminerà intorno alle 10:00.

La gara inizierà domenica 21 aprile 2024 alle ore 09:00 e sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD, mentre su F1world potrete seguire lo streaming testuale. Per quanto riguarda gli appuntamenti in chiaro, il canale di riferimento sarà TV8 per la gara, la Sprint Shootout, la Sprint e la qualifica tutto in differita.

Sky Sport F1 HD darà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio streaming SKY GO e Now.

Ora concentriamoci sul programma completo del week end, con gli orari in TV delle dirette SKY e le differite TV8.

Venerdì 19 aprile 2024

ORARI SKY SPORT F1 HD – Diretta esclusiva

Prove Libere 1 – Dalle ore 05:30 alle 06:30 – Diretta su Sky SportF1 HD

Sprint Qualifying – Dalle ore 09:30 alle 10:14 – Diretta su Sky SportF1 HD

—————————————————————————–

Sabato 20 aprile 2024

ORARI SKY SPORT F1 HD e NOW

Sprint – Dalle ore 05:00 alle 06:00 – Diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD

Qualifiche – Dalle ore 09:00 alle 10:00 – Diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD

ORARI TV8 – Differita

Sprint – Dalle ore 10:30 – Differita su TV8*

Qualifiche – Dalle ore 12:00 – Differita su TV8*

—————————————————————————–

Domenica 21 aprile 2024

ORARI SKY SPORT F1 HDe NOW

Gara – Dalle ore 09:00 – Diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD e LIVE su F1world



ORARI TV8 – Differita

Gara – Dalle ore 14:00 – Differita su TV8*

* gli orari della differita, del GP di Cina in TV, potrebbero subire delle variazioni

Come seguire il gran premio di Cina in TV

La gara potrà essere seguita in esclusiva, solamente su Sky Sport F1 HD e NOW, il canale TV8, invece trasmetterà l’evento solo in differita. Sul satellite l’appuntamento sarà sul canale dedicato Sky Sport F1 HD.

Per quanto riguarda gli appuntamenti in chiaro, il canale di riferimento sarà TV8 per la gara, qualifiche e Sprint in differita.

Sky Sport F1 HD darà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio streaming SKY GO.

Qualche dato tecnico sul circuito

Luogo: Shanghai

Giri: 56

Lunghezza giro: 5,451 km

Prima gara disputata: 2004

Web: www.icsh.sh.cn

Vincitori delle passate edizioni