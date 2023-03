Lance Stroll è arrivata la decisione in previsione del GP Bahrain

Quando mancano praticamente ventiquattr’ore all’inizio della stagione 2023 di Formula 1 è arrivata la prima buona notizia per Lance Stroll che potrà disputare il GP del Bahrain

Nulla da fare per Drugovich. A correre a Sakhir sarà Lance Stroll. Il pilota canadese è riuscito a rimettersi totalmente dal problema al polso e sarà regolarmente in pista nel weekend del GP del Bahrain.

Il 24enne ha subito un piccolo infortunio proprio alla vigilia dei test prestagionali della settimana scorsa.

Proprio per questo motivo Lance Stroll, sostituito dal brasiliano Felipe Drugovic, è stato obbligato a saltare l’unica sessione di prove che si è tenuta prima dell’avvio del campionato.

C’è ancora una possibilità per Drugovich e Vandoorne

Non ci sarà nessun cambio al volante per Aston Martin quindi. Stroll è arrivato a Sakhir nella serata di ieri e ha ottenuto il via libera dai dottori della FIA questa mattina, dopo aver completato la serie di controlli medici.

Nonostante il semaforo verde dato al canadese dalla Federazione, Aston Martin per cautelarsi. Sia Felipe Drugovich che Stoffel Vandoorne rimarranno in Bahrain come riserve nel caso in cui Stroll non riuscisse a prendere parte alla corsa.

“È stato frustrante non essere presente in Bahrain per i test pre stagionali e mi è dispiaciuto perdere quei tre giorni di prove – si legge nel comunicato rilasciato dalla scuderia inglese con le parole di Lance Stroll – Tuttavia, dato l’infortunio al polso, io e la squadra abbiamo deciso di concentrarci solo sul recupero per essere pronti per il GP del Bahrain e per la stagione che ci attende“.

Il canadese ha dato qualche dettaglio in più sull’imprevisto che lo ha visto protagonista: “È stato un incidente un po’ scalognato. Sono caduto dalla bici perché ho preso una buca. Fortunatamente con un piccolo intervento chirurgico al polso destro, il problema si è risolto rapidamente – ha proseguito – Da allora, ho lavorato sodo con il mio team per arrivare alla piena forma ed essere in grado di scendere in pista in questo fine settimana.

Voglio ringraziare tutta la Formula 1 per il sostegno e la riservatezza, così come Aston Martin che mi ha supportato nel mio recupero. Ora sono pronto e concentrato sul questo fine settimana di corsa“.