Ferrari, la tranquillità di Vasseur: “Il mondiale non si decide in Bahrain”

Crescono le aspettative in casa Ferrari in vista del GP del Bahrain, inizia così ufficialmente l’era di Frederic Vasseur alla guida del team

Frederic Vasseur afferma che la Ferrari è ben preparata in vista della prima gara stagionale in Bahrain. Il boss del muretto ci tiene anche a sottolineare di come “il mondiale non sarà nè vinto nè perso in Bahrain”. Ferrari arriva alla prima gara stagionale dopo tre giorni di test molto intensi nel quale si è cercato di capire meglio la nuova SF-23.

“I test sono stati buoni e hanno dimostrato che la macchina coincide con le nostre aspettative, ora dobbiamo perfezionarla per ottenerne il meglio da essa. Una cosa è chiara, questo sarà il mondiale con più gare di sempre, quindi qualunque sia il risultato il titolo non si deciderà in Bahrain. Conosciamo molto bene il tracciato, anche se ci sono molte variabili che potrebbero rendere difficile la messa a punto della monoposto. Sia Charles che Carlos hanno raccolto molti dati durante i test, dobbiamo farci trovare pronti per il fine settimana.”

Le variabili che lasciano dei dubbi

In vista del GP del Bahrain in casa Ferrari le uniche preoccupazioni sembrano essere le variabili. Dalla temperatura dell’aria a quella della pista, dalle nuove gomme Pirelli al vento. Inoltre, nei test pre-stagionali la Scuderia di Maranello ha fatto registrare il miglior tempo con Charles Leclerc nel terzo giorno.

“Dobbiamo tenere a mente che la gara non sarà come i test appena svolti. Ci sono molte variabili che potrebbero incidere come la temperatura dell’aria e della pista, del vento e dai nuovi pneumatici Pirelli. Quando Charles ha fatto il tempo stamattina c’erano 55 gradi della pista. Abbiamo la gara alle sei o alle sette. penso che abbiamo fatto un buon lavoro, facendo stint più lunghi e apportando miglioramenti alla monoposto.”

Lorenzo Apuzzo