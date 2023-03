Button: “Hamilton ha bisogno di una Mercedes competitiva per rimanere nel team”

Jenson Button ne è convinto: per rimanere nel team di Brackley, Hamilton ha bisogno di una Mercedes che sia competitiva e in grado di lottare con le migliori. Riuscirà la W14 a non deludere le sue aspettative?

Per l’ex pilota della Formula 1, il pluricampione è in cerca di conferme prima di firmare un nuovo contratto con la Mercedes. La stagione 2022 è stata segnata da grosse difficoltà per il team di Toto Wolff con un Hamilton che ha chiuso la stagione senza neanche una vittoria. Il 2023 è l’ultimo anno di contratto per Lewis e tutti si aspettavano che durante il periodo invernale sarebbe arrivato l’annuncio del rinnovo, invece così non è stato. Il pilota vuole una monoposto che sia competitiva e in grado di infastidire Red Bull e Ferrari.

A pochi giorni dall’esordio del campionato in Bahrain, il futuro di Hamilton rimane ancora un mistero. Alla presentazione della nuova vettura Toto Wolff aveva dichiarato che erano iniziate le discussioni per un possibile prolungamento. Jenson Button, ex compagno di squadra del sette volte campione del mondo ritiene che Hamilton stia aspettando di capire quanto sia forte la nuova Mercedes per concordare un eventuale rinnovo. “Deve essere per forza così“, ha dichiarato Button e continua: “Dobbiamo per forza porgli questa domanda, ma lui odierà dover rispondere in continuazione. Può essere solo perché sta aspettando di capire il vero potenziale della vettura“.

LA NUOVA W14 E IL CONFRONTO CON RUSSELL

La monoposto del 2022 non ha regalato particolari soddisfazioni, lasciando il pilota inglese con l’amaro in bocca. Nonostante ci siano segni di miglioramento sulla nuova W14, i test in Bahrain evidenziano come quest’ultima sia ancora dietro a Red Bull e Ferrari. “Firmerà ancora anche se la monoposto non sarà competitiva oppure starà pensando al ritiro nel caso la nuova Mercedes fosse una delusione? Chi lo sa“.

Quello che è certo è che se Hamilton dovesse decidere di prolungare nuovamente la partnership con Mercedes, correrà alla “veneranda” età di 39 anni. Potenzialmente dunque potrebbe essere il più anziano in griglia, dietro solo all’ex-compagno di squadra Fernando Alonso .

L’obiettivo di Hamilton deve essere sicuramente quello di battere il suo compagno di squadra Russell, che nella passata stagione ha avuto la meglio su di lui nonostante fosse il suo primo anno alla guida di una Mercedes. Il pilota inglese conclude affermando: “Sono entrambi due piloti talentuosi. Hamilton ha scritto una pagina di storia della Formula 1, ma anche George è un grande talento, sia dal punto di vista della guida, ma anche delle sue capacità ingegneristiche. Sarà una grande lotta“.

MARGHERITA ASCE‘