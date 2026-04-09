Lambiase lascia Red Bull: McLaren studia Verstappen

Il futuro di Max Verstappen torna ad agitare il paddock, e questa volta il nome che muove le acque è quello di Gianpiero Lambiase. Il celebre ingegnere di pista del quattro volte campione del mondo lascerà Red Bull nel 2028 per trasferirsi in McLaren. È la stampa olandese, da sempre vicina all’entourage del pilota, a rilanciare l’indiscrezione, diventata poi ufficiale — e a collegare la mossa di Lambiase a un possibile scenario di mercato che coinvolge Verstappen e Zak Brown.

La relazione tra Verstappen e il suo ingegnere è ben nota: un legame costruito su quattro titoli consecutivi, una complicità tecnica ed emotiva che va ben oltre il normale rapporto pilota-box. Lo stesso Lambiase aveva dichiarato di non voler lavorare con un altro pilota nel medesimo ruolo. Se il tecnico approda a Woking, la domanda sorge spontanea: Verstappen potrebbe seguirlo?

Verstappen-Lambiase in McLaren? Brown studia le mosse

Zak Brown non è rimasto a guardare. Secondo quanto riportato da De Telegraaf, il CEO di McLaren avrebbe contattato Raymond Vermeulen, agente di Verstappen, già circa un anno e mezzo fa. La conversazione non aveva portato a nulla di concreto, anche perché il team di Woking può contare su Lando Norris fino al 2028 e Oscar Piastri fino al 2029, una coppia titolare tra le più solide del circus.

BREAKING: GianPiero Lambiase will join McLaren once his existing contract at Red Bull Racing ends, no later than 2028 He will take on the role of Chief Racing Officer, reporting into Team Principal Andrea Stella#F1 pic.twitter.com/8y9nnWiaLm — Formula 1 (@F1) April 9, 2026

Tuttavia, le circostanze stanno cambiando. La RB22 ha deluso nelle prime uscite stagionali e Verstappen non sembra a proprio agio con la nuova generazione di monoposto. Nel frattempo, Mercedes aveva già mostrato interesse negli ultimi anni tramite Toto Wolff — ma la promozione di Andrea Kimi Antonelli e la conferma di George Russell sembrano aver raffreddato quella pista.

Brown è più cauto di Wolff nel dichiarare le proprie intenzioni. Con Lambiase a bordo, una nuova offensiva di seduzione nei confronti del quattro volte campione diventerebbe tutt’altro che improbabile. Per ora il neerlandese resta fedele a Red Bull, ma il mercato non aspetta — e il futuro, mai come in questa fase, appare aperto.