GP Canada: zero assoluto per McLaren

McLaren confinata nell’oblio anche nel GP del Canada

La McLaren esce dal Gran Premio del Canada con uno zero pesante in classifica e con più di una domanda aperta sulla gestione del weekend. A Montreal il team di Woking aveva costruito basi solide in qualifica, piazzando Lando Norris e Oscar Piastri in seconda fila. In gara, però, tutto si è complicato nel giro di pochi minuti: prima la scelta delle gomme intermedie al via, poi gli episodi che hanno affondato entrambe le vetture.

La decisione presa dal muretto McLaren è stata il punto di svolta della domenica. Con pista fredda e pioggia ancora presente pochi minuti prima della partenza, il team ha optato per le intermedie mentre gran parte dello schieramento ha scelto le slick. Una lettura aggressiva, condivisa anche dai piloti secondo quanto spiegato dal team principal Andrea Stella. Il problema è che lo scenario è cambiato immediatamente: la pioggia si è fermata poco prima del via e il doppio giro di formazione ha accelerato l’asciugatura dell’asfalto. In quel momento la scelta McLaren è diventata un handicap.

Norris illude, poi arriva il ritiro

Per qualche curva Norris aveva persino dato l’impressione di poter trasformare il rischio in opportunità, sfruttando il grip iniziale delle intermedie. Ma il vantaggio è evaporato quasi subito. Piastri si è fermato al termine del primo giro, Norris una tornata più tardi, perdendo tempo e posizioni. Da lì la gara della squadra inglese si è trasformata in una rincorsa continua.

Sul fronte tecnico, il colpo più duro è arrivato al 38° passaggio, quando Norris è stato costretto al ritiro per un problema al cambio. Stella ha chiarito che il guasto non era collegato a una precedente sosta effettuata per gestire il surriscaldamento e pulire i radiatori della vettura. Resta però un altro campanello d’allarme in una stagione in cui la McLaren ha già dovuto affrontare diverse criticità sul piano dell’affidabilità.

Anche Piastri non è mai riuscito a rimettere insieme la sua corsa. Nel tentativo di recuperare terreno ha bloccato le gomme andando a colpire Alexander Albon, episodio che gli è costato una penalità di dieci secondi e ha definitivamente compromesso il risultato finale. L’australiano ha chiuso fuori dalla zona punti dopo una gara segnata da errori, scarso ritmo e difficoltà nella gestione delle basse temperature, aspetto che la stessa McLaren considera oggi uno dei limiti principali della MCL40.