Competitività alle stelle in casa Mercedes: parla Toto Wolff

Canada 2026 ed il duello serrato in casa Mercedes: parla Toto Wolff

All’indomani del Gran Premio di Canada, vinto da un impeccabile Kimi Antonelli, il team principal della Mercedes Toto Wolff parla della situazione che ha visti coinvolti i due piloti. Ed infatti, le due Mercedes hanno dato vita ad una battaglia aggressiva ed intensa per il primo posto. Lo stesso Team principal ha ammesso di essere stato più volte sul punto di intervenire per evitare rischi inutili.

“Ammetto che questi siano problemi di lusso” riferisce il dirigente austriaco, consapevole di avere due vetture competitive. “Ovviamente è sempre bello vedere due piloti lottare e avremmo sperato in un uno due” ha continuato ai microfoni di Sky Sport. Wolff parla anche del problema di Russell che lo ha costretto al ritiro. “E’ una sensazione dolce amara perché sei estremamente felice per un pilota e dispiaciuto per l’altro”. Al di là di questo, la gara di Kimi Antonelli è stata magistrale e degna dei colleghi più maturi. Ora si porta ad un più 43 punti dal compagno di squadra.

Antonelli fa la storia della Formula 1 ed Hamilton rinasce dalle ceneri: il tenero abbraccio tra i due

Andrea Kimi Antonelli, classe 2006 e già leader del mondiale con un top team di Formula 1, sta già scrivendo la storia. Il giovane pilota Mercedes conquista infatti il record delle sue prime quattro vittorie in carriera, tutte di fila. Ma nella gioia dei festeggiamenti, c’è stato un momento che i fan non hanno potuto fare a meno di notare ed è stato il tenero abbraccio con Lewis Hamilton. L’attuale pilota Ferrari, dopo una gara da dieci e lode, chiusa al secondo posto dopo un perfetto sorpasso su Verstappen, si è congratulato con la giovane promessa, fiero del percorso che sta intraprendendo. Perché se è vero che il talento riconosce il talento, il gesto di Hamilton è stato la consacrazione di un astro nascente della Formula 1.