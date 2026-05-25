GP Canada, Hamilton: “Podio importante, continuiamo a spingere”

GP Canada, Hamilton: secondo posto e segnali positivi dal weekend

Nel GP del Canada, Lewis Hamilton ha chiuso al secondo posto dopo un fine settimana solido e in crescita costante, ritrovando sensazioni positive alla guida e conferme importanti sul passo gara. Il britannico ha sottolineato quanto il risultato sia significativo in un momento non semplice della stagione, ringraziando il team per il lavoro svolto e per il supporto ricevuto fin dal suo arrivo.

GP Canada, Hamilton: “Il team mi ha accolto a braccia aperte”

Nel dopo gara, Hamilton ha voluto sottolineare il ruolo della squadra in questo risultato: “Questi ragazzi mi hanno accolto a braccia aperte. È stata un’annata molto dura per me, la prima”. Il sette volte campione del mondo ha rimarcato come il lavoro con il team stia iniziando a dare segnali concreti, soprattutto dopo un periodo complicato di adattamento e sviluppo.

Hamilton: la soddisfazione per il podio e la battaglia in pista

Il britannico ha raccontato anche la sua gara, segnata da una lotta ravvicinata con i rivali diretti e da un ritmo finalmente competitivo: “Ritrovare una condizione ideale per me proprio questo weekend è stata davvero una sensazione fantastica. Tornare qui sul podio, con questi avversari velocissimi, è stato molto bello”. Hamilton ha poi citato anche la battaglia in pista, in particolare con Max Verstappen, in un contesto di gara molto tirato.

Hamilton: aggiornamenti e sviluppo decisivi

Un tema centrale delle sue dichiarazioni riguarda lo sviluppo della monoposto e il lavoro della squadra sugli aggiornamenti. Hamilton ha spiegato come diversi team abbiano introdotto novità tecniche, sottolineando però anche il contributo del suo box. “Abbiamo portato un grosso aggiornamento a Miami e il team sta lavorando tantissimo in fabbrica. Speriamo arrivino altri pezzi lungo il cammino”.

GP Canada, Hamilton: “Serve continuare a spingere”

Guardando avanti, il pilota britannico ha mantenuto i piedi per terra nonostante il risultato positivo, evidenziando la necessità di migliorare ancora: “Questo risultato mi dà tanta determinazione e speranza per le prossime gare. Però dobbiamo continuare a spingere e estrarre più dal nostro potenziale”.