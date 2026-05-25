Il retropodio con Hamilton e Verstappen: la reazione dei fan

Scambio di battute nel retropodio del GP del Canada per Hamilton e Verstappen

Al termine del GP del Canada, Lewis Hamilton e Max Verstappen hanno offerto ai tifosi un divertente scambio di battute nel retropodio. I due, arrivati rispettivamente secondo e terzo nel Gran Premio, hanno diviso ancora una volta il podio, insieme al trionfante Kimi Antonelli. I due campioni del mondo sono stati elogiati dai fan per la sincerità e l’onestà con cui hanno affrontato il discorso della loro battaglia.

Dopo 68 giri di gara molto combattuta sul circuito Gilles Villeneuve di Montreal, Hamilton e Verstappen hanno regalato ai fan un momento di interazione mentre riguardavano gli highlights del Gran Premio. “Non riuscivo a seminarti!”, ha commentato Hamilton con un sorriso, facendo riferimento all’accesa battaglia in pista.

“Nelle chicane centrali perdevo ogni volta tre decimi”, ha risposto Verstappen. Poi l’olandese ha continuato: “Però riuscivo a riprendere molta velocità sul rettilineo”. Il britannico ha successivamente aggiunto: “È stato pazzesco!”. Inoltre, Verstappen ha elogiato la prestazione del numero 44, in particolare modo in curva 6.

Le reazioni dei fan

“Ascoltare Max e Lewis è stato fantastico. È stato bellissimo vederli combattere di nuovo”, ha commentato un fan su Reddit. Un altro ha aggiunto: “I loro occhi brillavano nelle interviste quando parlavano della loro lotta, è stato incredibile da vedere!”. “Adoro la discussione che stavano avendo. Dovrebbero avere un podcast a tempo pieno con loro”, ha scritto qualcun altro. Ancora altri commenti con: “Ero in completa euforia quando li ho visti complimentarsi fra di loro. La loro rivalità era/è qualcosa di incredibile”.

Dalla stagione 2021, quella tra Verstappen e Hamilton è stata una delle rivalità più discusse dell’era moderna della Formula 1. Sebbene abbia trovato la sua maggiore intensità proprio durante quell’accesa stagione in cui lottavano entrambi per il titolo, i due sono stati spesso visti insieme in buona compagnia.

Tra le altre reazioni si legge: “È stato tutto divertimento e risate, davvero genuino” e ancora “Due dei più grandi di sempre che parlano di lavoro. Bello da vedere”. “Sono stato davvero felice di vedere questi due lottare di nuovo per il podio. E ha contribuito a mantenere la gara avvincente dopo il ritiro di Russell”.

Dopo il Gran Premio del Canada, Lewis Hamilton si trova attualmente al 4° posto nella classifica dei piloti con 72 punti. Il britannico è a soli 3 punti dal compagno di squadra in Ferrari, Charles Leclerc, a quota 75 punti. Max Verstappen è settimo con 43 punti, a 5 punti di distacco da Oscar Piastri della McLaren (sesto) e con 23 punti di vantaggio su Pierre Gasly, dell’Alpine (ottavo). Il prossimo Gran Premio si svolgerà a Monaco, dal 5 al 7 giugno.