UFFICIALE: addio Red Bull per Lambiase, il futuro è Papaya

L’addio di Gianpiero Lambiase alla Red Bull

Uno dei “duo” più iconici della Formula 1 moderna è destinato a concludersi. Dopo anni di trionfi e “team-radio” diventati leggendari, Gianpiero Lambiase si prepara al clamoroso addio alla Red Bull. L’ingegnere di pista di Max Verstappen, sempre al fianco del pilota olandese, avrebbe infatti già raggiunto un accordo per il passaggio in McLaren, segnando un altra perdita per la scuderia di Milton Keynes.

Un accordo a lungo termine per il post-Stella

Lambiase approderà a Woking nel 2028, allo scadere del suo attuale contratto con Red Bull. Il tecnico anglo-italiano è destinato a ricoprire un ruolo di supporto al Team Principal Andrea Stella, fungendo da braccio destro per la gestione delle attività.

Sebbene le voci suggerissero un possibile ruolo di successore per Stella — oggetto di presunti interessi da parte della Ferrari — l’indiscrezione è priva di fondamento. Piuttosto, l’arrivo di Lambiase servirà a sgravare Stella da parte delle responsabilità gestionali di un team che conta ormai oltre mille dipendenti. Non è tuttavia escluso che un accordo per un rilascio anticipato possa permettere l’addio definitivo alla scuderia austriaca prima della scadenza naturale del 2027.

L’addio di Lambiase e le altre perdite della Red Bull

Il passaggio alla McLaren di Lambiase segue un copione già visto negli ultimi mesi, consolidando una tendenza che vede la Red Bull in una fase di preoccupanti perdite. Prima di lui, i “papaya” avevano già strappato a Christian Horner figure chiave come l’ex capo stratega Will Courtenay e il progettista Rob Marshall.

Il clima a Milton Keynes appare sempre più incerto: negli ultimi mesi la squadra ha perso pezzi importanti, Adrian Newey, Jonathan Wheatley e persino figure storiche del calibro di Helmut Marko. Questo progressivo smantellamento del “dream team” mette a nudo una fragilità strutturale che potrebbe accelerare la fine di un’era.

Verstappen e un futuro tutto da scrivere

Verstappen, legato al suo ingegnere da un rapporto simbiotico, sta valutando seriamente il proprio futuro nel Circus. Nonostante un contratto valido fino al 2028, il campione olandese dispone di diverse clausole di uscita attivabili già dalla prossima estate.

Deluso dalle nuove regolamentazioni tecniche previste per il 2026 e rimasto “orfano” dei suoi più stretti collaboratori in Red Bull, Max potrebbe decidere di seguirne la scia, rendendo il passaggio in McLaren di Lambiase l’ultimo atto di una rivoluzione che sta ridisegnando i vertici della Scuderia Austriaca.

Articolo a cura di: Edoardo Ludovico Sirotti Gaudenzi