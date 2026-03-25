L’ala Mercedes è nuovamente nel mirino della FIA?

L’ala Mercedes nel mirino della FIA? Le polemiche ancora non si placano

L’ala della Mercedes continua a suscitare polemiche e destare sospetti, perciò è finita nuovamente sotto la lente d’ingrandimento della FIA. Al termine dell’ultimo Gran Premio di Cina, la Federazione ha avviato un’analisi approfondita sulle soluzioni aerodinamiche attive presentate dai team. I riflettori sono stati puntati principalmente sul team di Brackley e in particolar modo sul controverso sistema dell’ala anteriore della nuova W17. Gli interrogativi a riguardo sono molteplici.

Con l’obbligo regolamentare di condividere i progetti dopo la gara in Asia, i team hanno potuto esaminare le soluzioni sviluppate per il 2026. L’attenzione è stata catturata dall’alettone anteriore del team di Brackley, descritto come un sistema “bifase” capace di modificare il comportamento dei flap mobili in due momenti distinti. Secondo le indiscrezioni una prima fase di chiusura rientrerebbe nei 400 millisecondi previsti dal regolamento della Federazione, rispettando così i parametri del sensore. Nonostante ciò, una seconda attivazione porterebbe alla completa chiusura dell’ala, superando di fatto il limite imposto.

Possibile vantaggio aerodinamico, notificato da quale team?

Il sistema potrebbe agevolare in maniera significativa la frenata, riducendo il trasferimento improvviso del carico sull’avantreno e migliorando la stabilità della monoposto all’ingresso della curva. Attraverso dei video online sarebbe visibile il funzionamento del meccanismo, alimentando dubbi sulla sua conformità. Inizialmente è stato un report della rivista Autoracer ad attribuire la richiesta di chiarimenti alla Scuderia Ferrari, ma il team di Maranello ha smentito ogni coinvolgimento.

Secondo Motorsport.com, la segnalazione verrebbe invece da un’altra squadra, al momento rimasta anonima. Il dipartimento tecnico della FIA, guidato da Nikolas Tombazis, deve assolutamente prendere una decisione sull’ala Mercedes. Ciò avverrà probabilmente durante il weekend del Gran Premio del Giappone a Suzuka. Si punta così a chiarire definitivamente la legalità del sistema per evitare ulteriori e infinite polemiche.

Aurora Ricci