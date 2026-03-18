Mercedes: divario impressionante ma recuperabile?

Chi può fermare la Mercedes?

Dopo appena poche gare della stagione 2026 di Formula 1, la sensazione è già chiara: la Mercedes è la squadra da battere. La vera domanda, però, è un’altra — qualcuno riuscirà davvero a fermarla nella corsa a entrambi i titoli mondiali?

Il team di Brackley ha aperto il campionato con prestazioni impressionanti, conquistando vittorie e doppiette che hanno immediatamente segnato un solco con la concorrenza. I risultati parlano chiaro: la monoposto W17 è nata sotto una buona stella, e il vantaggio tecnico sembra evidente con un divario tra Mercedes e gli altri che pare incolmabile.

Anche i dati confermano questa superiorità: Ferrari, la rivale più accreditata, accusa già un ritardo medio di circa 0,58 secondi sul giro, un gap persino più ampio rispetto al 2025.

La forza della Mercedes non si limita alla macchina. La line-up formata da George Russell e dal giovane talento Andrea Kimi Antonelli sta funzionando alla perfezione.

Antonelli, in particolare, rappresenta una delle grandi sorprese della stagione: velocissimo e già capace di vincere, ha dato nuova energia al team. Russell, invece, garantisce continuità e leadership, creando una combinazione estremamente solida.

I punti deboli di Mercedes: il divario è recuperabile?

Nonostante il dominio, qualche piccolo segnale lascia intendere che la Mercedes non sia imbattibile. In alcune rilevazioni di velocità massima, ad esempio, la vettura non è la più veloce sul dritto, suggerendo che parte del potenziale sia ancora “conservato” oppure che esistano margini per gli avversari.

Inoltre, come spesso accade all’inizio di un nuovo ciclo regolamentare, gli equilibri potrebbero cambiare rapidamente con lo sviluppo tecnico.

Gli avversari: chi può reagire al divario?

La scuderia di Maranello resta la principale inseguitrice. Tuttavia, oltre al gap prestazionale, ha mostrato qualche incertezza strategica nelle prime gare. Se riuscirà a migliorare sia sul piano tecnico sia decisionale, potrebbe ridurre il distacco.

McLaren è dotata anch’essa di power unit Mercedes, McLaren ha dimostrato buone velocità di punta, ma non ha ancora trovato la costanza necessaria per lottare stabilmente per la vittoria.

Red Bull, Il team campione del recente passato, appare più in difficoltà con il nuovo regolamento. Problemi tecnici e mancanza di competitività lo tengono, per ora, lontano dalla vetta.

Il fattore regolamenti

Il 2026 segna l’inizio di una nuova era tecnica in Formula 1, con cambiamenti profondi su power unit ed aerodinamica. In questi contesti, chi parte meglio — come Mercedes — può costruire un vantaggio difficile da colmare.

Ma la storia della F1 insegna che i rapporti di forza possono cambiare rapidamente: aggiornamenti, interpretazioni tecniche e sviluppi in stagione possono ribaltare le gerarchie.

Al momento, la Mercedes sembra avere tutte le carte in regola per dominare il campionato 2026 e conquistare entrambi i titoli. Tuttavia, la stagione è lunga e gli avversari non staranno a guardare.

La vera sfida non è solo battere Mercedes — ma riuscire a farlo prima che il suo vantaggio diventi incolmabile.