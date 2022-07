La Red Bull ha preso uno psicologo per gestire Tsunoda

Il giapponese dell’AlphaTauri sarà accompagnato da un mental coach per cercare di migliorare il suo rendimento

L’approccio con la massima categoria di Yuki Tsunoda non è stato proprio dei più semplici. Il nipponico, al suo esordio nel 2021, ha vissuto una stagione di alti e bassi. Tra le tante difficoltà la poca conoscenza della lingua inglese e un fisiologico periodo di adattamento ad una realtà molto più complessa di quelle che aveva conosciuto nelle categorie propedeutiche.

Nel 2022 si è vista una maggiore costanza. Tsunoda è più vicino alle prestazioni del più esperto Gasly, ma a preoccupare il team è soprattutto l’atteggiamento. Il giapponese infatti si è contraddistinto non soltanto per una guida molto aggressiva, ma anche per un nervosismo vistoso, spesso esternato con delle comunicazioni radio molto dure rivolte al suo stesso team.

Inoltre, a Silverstone, si è arrivati ad un punto di non ritorno. Tsunoda non soltanto è entrato in collisione con il proprio compagno di squadra. Ma, indirettamente, ha addirittura causato la foratura di Verstappen, che è andato a centrare un detrito lasciato proprio dal giovane giapponese. La Red Bull ha quindi deciso di intervenire.

MARKO: “YUKI É IL NOSTRO BIMBO PROBLEMATICO!”

Parlando con un’emittente austriaca, Helmut Marko ha rivelato che Red Bull ha deciso di ingaggiare un mental coach per accompagnare la crescita di Tsunoda, nella speranza di riuscire a controllare un temperamento così focoso.

“Abbiamo deciso di ingaggiare uno psicologo per lavorare con lui, visto che continua a sbraitare in curva, e questo finisce per incidere nei suoi risultati. Un pilota dovrebbe riuscire a tenere sotto controllo le proprie emozioni. Grazie al cielo Max è un tipo piuttosto calmo. Mentre Yuki è il nostro bimbo problematico, quando apre la radio è una bomba!”, ha detto Marko a Servus TV.

Ad ogni modo, quella della psicologia è una tematica non nuova per quanto riguarda lo sport e nello specifico la Formula 1. In passato anche piloti affermati come Hamilton e Norris hanno dichiarato di essersi rivolti a degli specialisti per allontanare i pensieri negativi e ritrovare la giusta concentrazione. Tsunoda, classe 2000, potrà prendere ispirazione da loro per provare a migliorarsi giorno dopo giorno. Anche perchè ha ancora tutto il tempo per farlo!