GP Gran Bretagna, Red Bull è rimasta di sasso….

Anche quest’anno, Silverstone e il GP Gran Bretagna, ci ha regalato un po’ di caos. A Horner non è andata giù la decisione dei commissari, sulla seconda ripartenza

Domenica 03 luglio, siamo sulla griglia di partenza: in pole position per la prima volta, c’era Carlos Sainz sulla Ferrari. In seconda posizione, Max Verstappen su Red Bull, e alle loro spalle, in terza e quarta posizione, Charles Leclerc e Sergio Perez.

Max Verstappen aveva optato di partire con gomme soft, mentre Carlos Sainz era con le medie. Allo spegnimento dei semafori, l’olandese ha uno scatto migliore, riuscendo a superare lo spagnolo e guadagnare la testa della gara, alla curva 1.

Nel mentre, alle loro spalle accade l’imprevisto, un vero e proprio caos. George Russell che partiva in ottava posizione, colpisce la vettura di Guanyu Zhou. L’Alfa Romeo del cinese, si capovolge, innescando una serie di incidenti e scontri tra altre vetture: terribile la scena della vettura del cinese, che a testa in giù e con il roll-bar che toccando l’asfalto, si disintegra e vola verso le barriere, fermandosi tra la rete e le gomme.

Tra le altre vetture coinvolte, la Williams di Alex Albon, colpita da Sebastian Vettel, che porta la monoposto del pilota anglo-tailandese a colpire con il muso, il muro di cemento sul rettilineo dei box.

Il maxi incidente, ha inevitabilmente causato l’interruzione immediata della gara, mentre Max Verstappen era davanti a Carlos Sainz. Ma, dato che in quel momento, non tutti i piloti avevano passato la seconda linea della Safety Car, la direzione gara ha deciso di far ripartire il gran premio, nell’ordine della griglia di partenza iniziale, quindi con Carlos Sainz nuovamente in pole position, e Max Verstappen in seconda posizione.

Horner: “Reclamo inviato”

Una decisione, che ha inevitabilmente lasciato di sasso la Red Bull.

“Abbiamo inviato un reclamo, su questa cosa. Non tutte le vetture, avevano attraversato la seconda riga della Safety Car, da quanto ho capito. L’unico riferimento che avevano, era la linea di partenza, ed è per questo che hanno di deciso di fare in quel modo. È una cosa, sicuramente da rivedere,” ha così dichiarato Christian Horner a GPFans.

Alla seconda ripartenza, dalla griglia di partenza, la situazione è andata diversamente per Max Verstappen. L’olandese ha cambiato le gomme, optando per le medie. Una scelta, che non ha ripagato, con Carlos Sainz che questa volta, riesce a non farsi superare dall’olandese, e prendere il comando della gara.

Successivamente, Verstappen si è lamentato di un danno alla sua macchina, che ha condizionato le prestazioni. Si è scoperto, che un pezzo dell’AlphaTauri di Pierre Gasly, che si è danneggiato e finito per essere preso dalla RB18 dell’olandese.

An unlucky afternoon 😤 We were on it from the beginning of the race, after getting of the line great on both occasions. After picking up debri my floor was severely damaged and we struggled throughout the race. I gave it my all for P7 and collected important points. pic.twitter.com/9ZilfVeqEm — Max Verstappen (@Max33Verstappen) July 3, 2022

Max Verstappen, ha concluso il GP Gran Bretagna in settima posizione, perdendo alcuni punti da Sergio Perez e Charles Leclerc nel Campionato Piloti.

Christian Horner, ha raccontato a Sky Sports: “Il danno per noi, nel Campionato Piloti… Checo ha allungato il suo vantaggio nei confronti di Charles Leclerc. E Charles ha guadagnato soltanto sei punti, nei confronti di Max. Nel Campionato Costruttori, abbiamo incassato solo 10 punti, e considerando la giornata che abbiamo avuto, non è così male”.