la pubblicità di Google con Piastri e la battuta su Alpine

La pubblicità di Google con Piastri e il dettaglio sul caso del contratto con Alpine

Una recente pubblicità di Google Pixel con protagonista Oscar Piastri, è diventata virale per via di una battuta sul team Alpine di Formula 1. Il pilota australiano aveva precedentemente rifiutato il team francese per correre con la McLaren, al termine di una situazione contrattuale avvenuta sui social media nel 2022.

Il pilota numero 81, nonostante sia stato uno dei momenti più memorabili della stagione, è riuscito a mantenere un atteggiamento riservato sulla vicenda. Eppure, usando il suo classico stile comico, ha lasciato che fosse una battuta a fare da protagonista in questa pubblicità. Insieme a un dettaglio che non è sfuggito agli occhi dei fan.

Come si presenta lo spot pubblicitario

Il video punta l’attenzione sull’uso di un telefono Google Pixel, mentre Piastri ironizza sull’essenza di emozioni visibili. Una caratteristica che lo contraddistingue da tre anni in Formula 1. “Vincere mi emoziona ma, non sempre lo dimostro”, ha dichiarato con un’espressione seria il pilota australiano, mentre l’inquadratura passa a una foto che lo ritrae mentre tiene un trofeo in mano.

Tuttavia a catturare l’attenzione dei fan è stata la clip successiva. L’inquadratura mostra il pilota della scuderia britannica entrare in una stanza mentre due persone sostituivano un quadro che raffigura montagne alpine con un quadro del frutto della papaya. Di sottofondo, si può sentire la voce dell’australiano continuare il discorso: “Quindi, se vedo l’opportunità di andare avanti, cambio le cose”.

La sezione destinata ai commenti non è mancata dal far notare il riferimento. “Sono l’unico ad aver notato il cambio dal dipinto delle montagne (Alpine) al dipinto dei frutti di papaya (Mclaren)”, ha scritto un utente. Un altro invece ha scelto di essere leggermente più diretto: “Il cambio di quadro è diabolico… lo adoro”. Nella parte finale del video vediamo Piastri chiedere a Gemini, l’intelligenza artificiale di Google, di elaborare un discorso da vittoria tipico del suo stile. La macchina gli risponde con un grazie, che provoca un cenno di assenso da parte del ventiquattrenne.

La collaborazione tra Google e McLaren

Oscar Piastri ha concluso terzo nel campionato piloti del 2025 e si augura che la Mclaren riesca a mantenere il vantaggio acquisito negli ultimi due anni dell’era dell’effetto suolo. In un altro video, il pilota ha dichiarato: “Passare a Google Pixel è stata una decisione facile. Sono un pilota di Formula 1? Si. Sono un’attore con una ricca varietà di emozioni? No. Ma sono entusiasta di far parte del team vincente con Google Pixel”.

“Piastri incarna perfettamente la mentalità di non accontentarsi mai dell’azienda e siamo entusiasti di portare un talento locale nel nostro marchio. È una campagna australiana che mostra il meglio in un stile che sappiamo riscuoterà successo tra i fan locali”, ha dichiarato la responsabile del marketing di Google Australia, Suzana Ristevski. L’azienda informatica americana è sponsor del team britannico dal 2022 e continuerà a esserlo grazie a un contratto pluriennale.