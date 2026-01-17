Red Bull, Verstappen: “Solo il tempo dirà dove saremo”

Red Bull presenta la livrea 2026: Verstappen e Hadjar al via della nuova era

Giovedì sera a Detroit, nella sede Ford, Red Bull ha svelato la livrea 2026 alla presenza del vicecampione del mondo Max Verstappen e del nuovo compagno Isack Hadjar. Per il team di Milton Keynes si apre una sfida inedita, con l’avvio della partnership con Ford, che assume il ruolo di nuovo sponsor commerciale e tecnico. La power unit, invece, è stata progettata e sviluppata direttamente da Red Bull, tenendo conto delle novità tecniche previste dal regolamento di quest’anno.

La nuova RB22: blu lucida e richiami al passato

Oltre a svelare la nuova line-up – con l’ingresso di Hadjar nel team ufficiale – la cerimonia è servita anche a mostrare la vettura e a rivelarne il nome. La RB22 mantiene il caratteristico blu della celebre bevanda energetica, ma la tonalità è ora più lucida e brillante, con un ritorno al passato nei loghi e nei nomi Red Bull, bordati di bianco.

Lo scorso anno il team austriaco è riuscito a riaprire un campionato che a metà stagione sembrava ormai già deciso. Grazie al talento puro di Max Verstappen e a una monoposto costantemente migliorata, la squadra è tornata a lottare con la McLaren, fin da subito considerata la vettura da battere. Alla fine, per soli due punti, SuperMax non è riuscito a conquistare il quinto titolo mondiale consecutivo. Ma ha comunque tenuto vivo il campionato fino all’ultima gara del calendario.

Verstappen sulla Red Bull: “Non sarà facile, ma daremo tutto”

Quest’anno, però, tutto si azzera, rendendo complicato azzardare qualsiasi previsione su ciò che accadrà. “Lo dirà il tempo, no?“, ha commentato Max. “Ancora non sappiamo come andrà, ma l’unica cosa certa è che tutti stanno dando il massimo“, ha aggiunto l’olandese. “Stiamo cercando di spingere al limite e di sfruttare ogni opportunità, ma sappiamo che non sarà facile“.

Mekies invita alla prudenza: “Non siamo ingenui: potremo trovarci in difficoltà, ma restiamo motivati”

Il team principal Laurent Mekies invita alla prudenza: seppur l’obiettivo resti il titolo mondiale, non nega che potrebbero riscontrare dei problemi iniziali. “È una sfida enorme“, ha detto Mekies durante la presentazione della squadra. “Una sfida che probabilmente solo realtà come Red Bull e Ford possono decidere di affrontare, ed è proprio per questo che siamo qui“.

“Partiamo da zero e dobbiamo costruire tutto: pensare di essere subito allo stesso livello di chi lavora in questo ambito da decenni non sarebbe realistico. Non siamo così ingenui“.

“So che ci aspettano difficoltà, notti insonni e qualche grattacapo, ma è esattamente per questo che siamo qui, […] e siamo motivati. Affronteremo gli ostacoli e, piano piano, arriveremo al vertice. Chiedo solo un po’ di pazienza nei primi mesi: queste difficoltà iniziali ci ricorderanno quanta strada abbiamo dovuto percorrere per arrivare in cima“.