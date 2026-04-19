6 ore di Imola: le interviste di F1World nel sabato del WEC

Zona mista: F1World ha avuto il piacere di partecipare al momento dedicato alle interviste ai piloti del WEC post qualifiche del sabato

F1World ha avuto il piacere di partecipare alle interviste ai piloti LMGT3 e Hypercar in zona mista durante il sabato nel weekend di gara della 6 ore di Imola del WEC. Tra gli intervistati in particolare Antonio Fuoco, reduce da una terza posizione conquistata nelle qualifiche, e Nyck de Vries, conoscenza del sito grazie al suo passato nella massima serie.

Wherever you’re joining us from, this is what time the green flag waves off our first race! Don’t miss it! #WEC #6HImola pic.twitter.com/ArYGxmUdcI — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) April 18, 2026

Antonio Fuoco – Fondamentale la scelta della mescola e l’imprevedibilità del meteo

Numerose domande per il pilota della #50 di Ferrari, provenienti da diversi giornalisti e testate.

Domanda: Antonio, quanto è cruciale mettere in temperatura le gomme su questa pista, soprattutto con queste nuove mescole Michelin? Ti abbiamo visto scaldarle molto.

Antonio Fuoco: “Sì, penso sia stata un po’ la chiave della qualifica, anche perché avevamo una temperatura della pista molto alta e siamo riusciti a usare le soft. Il grip non era lì già dal primo giro, quindi è stata davvero difficile da gestire. Però durante il giro il feeling, il bilanciamento e il grip erano buoni, quindi penso che oggi abbiamo imparato qualcosa di nuovo. Abbiamo visto che questo weekend la gestione della gomma e la scelta del compound potranno fare la differenza in gara”.

“Sicuramente sapevamo di avere un buon potenziale, però fino alla qualifica non sai mai realmente dove sono gli altri. Abbiamo visto nelle prove libere che eravamo tutti molto vicini e la qualifica è stata davvero molto tirata, soprattutto in Hyperpole. Per domani è difficile fare un pronostico, anche perché sappiamo che le condizioni della pista potrebbero cambiare: il meteo non sembra così stabile. Oggi è stata una grande giornata per noi, ma i punti si fanno domani, quindi dobbiamo cercare di rimanere il più concentrati possibile e non fare errori in gara”.

Domanda: Dove è stata fatta la differenza oggi sul giro?

Antonio Fuoco: “Penso di aver fatto un po’ più differenza in qualifica, dove sono riuscito a mettere insieme un buon giro e il feeling era molto buono in quel momento. Ho fatto un po’ più fatica in Hyperpole, leggermente con il bilanciamento, però abbiamo visto che è stata una sessione super tirata. Domani, come ho detto prima, le temperature si abbasseranno un po’, sarà più coperto ed è prevista anche un po’ di pioggia, quindi la scelta della gomma sarà fondamentale, così come la gestione durante la gara”.

Domanda: La partenza sarà decisiva?

Antonio Fuoco: “Sì, la partenza sarà fondamentale. La pista è molto stretta, soprattutto alla prima curva si arriva molto forte. Diciamo che siamo in una buona posizione: cercheremo di sopravvivere alle prime curve… poi vediamo”.

Interviste WEC: Nyck de Vries – Massimizzato il risultato

Abbiamo avuto l’occasione di porre alcune domande a Nyck de Vries, conoscenza della Formula 1 in Williams (2023 – sostituto di Albon GP Italia) e AlphaTauri (2024).

Domanda: Toyota è seconda con l’altra vettura e tu sei sesto. Vi sentite vicini alla Ferrari? Cosa ti aspetti per domani?

Nyck de Vries: “Siamo entusiasti per la gara. Onestamente credo che abbiamo massimizzato il nostro pacchetto oggi, finendo intorno alla top 5. Non avevamo ancora usato le soft durante il weekend, quindi non eravamo ben preparati per utilizzarle in qualifica. Non credo che potessi fare molto di più oggi durante l’Hyperpole. Ferrari sembra ancora ben davanti, ma speriamo di poter lottare e magari, con un po’ di pioggia, avere qualche opportunità in più e sperare in qualcosa di meglio.”

Domanda: Come ti sei trovato con le nuove mescole?

Nyck de Vries:“Sono meno “peaky”. Direi che la finestra di utilizzo è un po’ più ampia, e la differenza tra media e soft è meno chiara. È un po’ diverso”.



Domanda: Corri sia qui che in Formula E: come riesci a gestire entrambe le stagioni? Sei sempre impegnatissimo.

Nyck de Vries:“Non proprio. La Formula 1 ha molti più weekend di noi. Quindi ho diversi fine settimana liberi“

Domanda: Da ex pilota di Formula 1… cosa preferisci?

Nyck de Vries: “Bisognerebbe definire un criterio. Ovviamente la Formula 1 è il vertice del motorsport e sono d’accordo, è dove tutti sognano e vogliono arrivare e la rispetto molto. Ma io sono felice di dove sono adesso”.



Giammarco Levorato – Fiducia per una stagione combattuta

Pilota di Noventa Vicentina e compagno di squadra dell’ex Williams Logan Sargeant, abbiamo voluto domandare proprio sul nuovo arrivo in casa Proton nelle nostre interviste del sabato al WEC.

Domanda: Ti faccio subito una domanda: come ti stai trovando con Logan Sargeant?

Giammarco Levorato: “Molto bene, molto bene. Abbiamo iniziato a lavorare insieme già da quando è stata annunciata la line-up. L’avevo conosciuto l’anno scorso in Bahrain, durante i rookie test. È molto bello lavorarci insieme: lui porta un po’ di innovazione nel metodo di lavoro, essendo stato in Formula 1. Diciamo che il metodo ce l’ha già, e noi lo stiamo aiutando a conoscere meglio la Mustang, perché una GT3 è molto diversa da una Formula 1″.

Domanda: Se non erro sei alla tua seconda stagione completa: nel 2024 hai fatto solo una gara nel WEC, poi sei arrivato nel 2025. Che previsioni hai per questa stagione e come ti senti dopo questo nono posto in qualifica?

Giammarco Levorato: “Sì, è la mia seconda stagione. Nel 2024 ho fatto l’IMSA e a fine campionato ho disputato l’ultima gara del WEC, quindi è stato bello entrare in questo mondo. Mi trovo molto bene e sono molto fiducioso per questa stagione, perché l’anno scorso abbiamo dimostrato che la macchina era veloce. Abbiamo avuto un po’ di sfortuna, ma sono sicuro che durante l’anno riusciremo a trovare il risultato. Stiamo faticando leggermente, ma di solito in gara siamo sempre in grado di tirare fuori qualcosa in più”.

Domanda: Chi pensi siano i vostri diretti avversari quest’anno?

Giammarco Levorato: “Adesso è ancora difficile dirlo, probabilmente lo scopriremo già domani dopo la gara, in base a come andrà. Sembra comunque una stagione molto più combattuta rispetto all’anno scorso, quindi è tutto più aperto”.