Audi F1 – World of Hyatt: accordo per l’Hospitality

Audi F1 – World of Hyatt: accordo per tour del Paddock e salotti privati

In seguito alla rilevazione della Sauber, Audi Revolut F1 Team ha comunicato il partner ufficiale del team per l’ospitalità nel paddock 2026 è World of Hyatt. La livrea della monoposto del Team Audi, per la stagione 2026, verrà svelata in anteprima mondiale il 20 Gennaio. Sulla vettura e sulle tute da gara dei piloti Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto sarà presente il logo del partner responsabile dell’accoglienza.

I servizi menzionati per l’ospitalità dei membri del Team sono: tour del Paddock Audi, salotti privati, itinerari per i weekend di gara ed esperienze curate e incontri con i piloti ufficiali Audi. Stefano Battiston, direttore commerciale dell’Audi Revolut F1 Team, ha dichiarato: ” L’ospitalità riveste un ruolo centrale nella Formula 1″. Così dicendo, Battiston sottolinea un punto importante. Oltre ad essere di supporto per l’intera scuderia che viaggia continuamente durante tutta la stagione delle gare, l’ospitalità accoglierà partner, ospiti e fan.

Welcoming the Audi Revolut F1 Team to the grid this year! #F1 pic.twitter.com/XZbPSH73Ie — Formula 1 (@F1) January 1, 2026

Il valore aggiunto di questa partnership

L’entrata di World of Hayatt nel mondo della Formula 1, stando al Team Audi, è vista come valore aggiunto. Soprattutto perché questa partnership evidenzia valori condivisi dai due firmatari, come l’attenzione per la qualità, per l’esperienza e la visione per il futuro. Entrambi vogliono portare l’intera esperienza della Formula 1, oltre il circuito, regalando momenti esclusivi dietro le quinte, per avvicinare i fan all’Audi Revolut F1 Team in modi unici e significativi.

Mark Hoplamazian, presidente e amministratore delegato di World of Hyatt, vuole trasformare la passione e l’emozione del Motorsport in esperienze di viaggio uniche per i membri iscritti al Team Audi. Lo stesso ha infatti aggiunto: “disponendo di una grande catena di Hotel e Resort in molte delle location dove risiedono i circuiti del Gran Premio Mondiale, siamo avvantaggiati. Riusciamo a far incontrare ospiti e membri con la forza, la creatività e la storia che circondano le gare“. Hoplamazian si è detto molto contento di avviare questa collaborazione tramite esperienze dedicate e offerte speciali che rispecchiano la qualità e l’avanguardia per cui entrambi i marchi sono conosciuti. “Questo accordo firmato è il nostro primo ingresso nel Campionato di Formula 1”.

Articolo a cura di Ilyass Boufqir