Alpine, raggiunto l’accordo sul contratto di Piastri

Nuovo capitolo per Oscar Piastri, pilota australiano che dal prossimo anno guiderà per McLaren a seguito di un “cambio di direzione” con il team Alpine.

Mercato piloti particolarmente agitato quello del 2022, che apre le porte a una griglia più ricca per il prossimo anno. Numerosi sono i giovani talenti che dalla prossima stagione saranno alla guida delle monoposto di Formula 1, tra questi anche Nick De Vries. Ma a rubare la scena in tutta questa situazione è il pilota australiano Oscar Piastri, ‘allievo’ dell’Alpine e destinato a passare in Formula 1 sotto la stessa scuderia. Tutta via qualcosa si è smosso, portando il giovane pilota a propendere per un test con un’altro team, in questo caso la McLaren.

Alpine has agreed to release Oscar Piastri from his contract early, meaning the Australian will drive for McLaren in the post-Abu Dhabi GP #F1 test.https://t.co/n7hbaFptPi — Motorsport.com (@Motorsport) November 12, 2022

Sembrerebbe infatti, che il pilota abbia effettuato due giorni di test nel circuito francese di Paul Ricard a bordo della MCL35M. Una vettura utilizzata ampiamente anche per altri giovani piloti come Colton Herta, Alex Palou e Pato O’Ward. Tuttavia la notizia dei test sembra essere sfuggita, e nascosta dalla stessa McLaren celando i risultati della sessione. Ad oggi, sembra che l’Alpine sia arrivata ad un accordo finale, permettendo al giovane pilota di continuare la sua carriera con la scuderia inglese.

Un cambio di rotta necessario per Oscar Piastri, che comunque potrà partecipare ai test con McLaren solo dopo Abu Dhabi, così come faranno Alonso con Aston Martin e Gasly con l’Alpine. Questo perchè stando a quanto accordato, si dovrà aspettare la conferenza FIA del Brasile quando a parlare sarà anche Otmar Szafnauer, team principal dell’Alpine che ha già dichiarato qualcosa a riguardo: “C’è stata una negoziazione a riguardo per entrambi le parti. Stiamo già definendo una linea di confine su quanto accaduto. Una volta terminata la stagione, lui sarà libero di andare dove vuole“.