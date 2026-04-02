La pausa di riflessione della Formula 1: da Miami si cambia registro

La grande pausa della Formula 1: si riparte da Miami

Il campionato di Formula 1 subirà un arresto di circa un mese per le varie cancellazioni dovute alla situazione geopolitica mondiale. Si riprenderà il 3 maggio con il GP di Miami, un evento che prevede notevoli cambiamenti. Tutte le scuderie infatti, approfitteranno dello stop per fare il punto della situazione ed apportare modifiche alle proprie monoposto. Prima fra tutte ci sarà Ferrari che porterà un importante pacchetto di aggiornamenti che, a detta di Vasseur, “vedrà l’inizio di un nuovo campionato.” L’obiettivo sarà quello di raggiungere una Mercedes che, fino ad ora, è sembrata imbattibile. I mutamenti più importanti riguarderanno la power unit ed il filming day di Monza sarà un perfetto banco di prova.

Accanto a Ferrari, anche altre scuderie puntano al miglioramento, prima fra tutte McLaren, reduce da un inizio non proprio roseo. La scuderia Papaya, porterà importanti aggiornamenti a Miami, nella speranza di risalire in classifica. Il team, nonostante l’entusiasmo per questi nuovi aggiornamenti, si mantiene cauto. Andrea Stella infatti, dopo aver espresso ottimismo per i miglioramenti della squadra, invita alla cautela, poiché ogni vettura ritornerà migliorata.

Non solo aggiornamenti: a Miami debutta il nuovo ingegnere di Lewis Hamilton

Era già nell’aria da tempo, ora c’è la conferma: Cédric Michel-Grosjean debutterà a Miami come nuovo ingegnere di pista di Lewis Hamilton. L’ex Papaya infatti, dopo aver affiancato Oscar Piastri per due stagioni, starà al fianco del sette volte campione del mondo a partire dalla Florida. Gr0sjean, già presente nei box della Rossa dall’inizio del campionato, assumerà ufficialmente l’incarico dopo la pausa. La sua competenza ed esperienza dovranno affiancare il campione britannico nella sua seconda annata con la scuderia di Maranello.

Si tratterà di un compito tutt’altro che semplice, considerati i risultati della scorsa stagione ed i rapporti non facili di Hamilton con l’ex ingegnere di pista. Dunque occhi puntati su Miami e sulla rivoluzione che quest’ultima porterà nel campionato.