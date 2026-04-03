Miami crocevia Ferrari: arrivano aggiornamenti

Ferrari prepara aggiornamenti per il weekend di Miami

La Ferrari potrebbe portare in pista a Miami nuovi aggiornamenti da “un pacchetto e mezzo”, sfruttando la pausa di aprile dopo la cancellazione dei Gran Premi in Medio Oriente. Anche lo svantaggio della power unit della Scuderia rispetto a quella Mercedes potrebbe essere in parte ridotto. Infatti, FIA e Formula 1 stanno discutendo se Miami debba essere considerata il quarto round della stagione oppure il sesto come inizialmente previsto.

ADUO e sviluppo: la stagione entra nel vivo

Il programma FIA chiamato Additional Development and Upgrade Opportunities (ADUO) è stato progettato per colmare i divari prestazionali tra le power unit. L’obiettivo è offrire opportunità di sviluppo aggiuntive ai costruttori in difficoltà, così da garantire maggiore equilibrio competitivo. Nikolas Tombazis, direttore del dipartimento tecnico monoposto della FIA, ha spiegato: “Ogni cinque o sei gare, verrà misurata la prestazione media di ciascun costruttore di power unit. Coloro che si troveranno al di sotto di una determinata soglia prestazionale, a seconda di quanto saranno indietro, riceveranno un vantaggio che si accumulerà nel corso della stagione”.

A Miami cambierà tutto con i nuovi aggiornamenti Ferrari

Il team principal Ferrari, Frédéric Vasseur, ritiene che Miami, o almeno il primo round ADUO, possa avere un impatto enorme sulla stagione. “Da Miami in poi, probabilmente ci sarà un altro campionato“, ha dichiarato Vasseur in Giappone. “Dobbiamo continuare a concentrarci su noi stessi e raccogliere più punti possibile. La stagione sarà molto lunga e il ritmo di sviluppo altrettanto incessante, quindi non dobbiamo farci intimidire dalla situazione attuale”.

Ma non è solo lo sviluppo della power unit a poter cambiare gli equilibri. A Miami inizierà anche la vera e propria guerra di sviluppo della Formula 1, con le scuderie che ora hanno un mese di pausa per perfezionare gli aggiornamenti. “Sicuramente abbiamo molto lavoro da fare, come tutti nel paddock. È l’inizio dell’omologazione della vettura. Questo significa che abbiamo tantissime cose da migliorare. Ora abbiamo dati solidi dopo tre gare per capire la competitività della macchina, dove siamo messi abbastanza bene e dove invece no. Questo significa che la prestazione arriva da ogni area, ma dobbiamo fare un passo avanti in ciascun aspetto. Ma sono sicuro che questo vale per noi, così come per tutti gli altri sulla griglia. Questo significa che conta più fare un lavoro migliore degli altri che semplicemente fare un passo avanti”.

La SF “A.B.”

Il francese aveva già accennato in precedenza a una SF “A.B.”: “Avevamo previsto di introdurre un pacchetto importante per il Bahrain. Verrà posticipato a Miami. Cercheremo di capire se possiamo anticipare alcune componenti che erano previste più avanti. Potremmo riuscire a portare ‘un pacchetto e mezzo’“. Ferrari è attualmente seconda nel Campionato Costruttori, alle spalle della Mercedes dopo le prime gare stagionali, con una tripletta di terzi posti. Il team ha raccolto 90 punti, 45 in meno rispetto alla scuderia di Brackley. Charles Leclerc è invece terzo nella classifica Piloti, dietro a Kimi Antonelli e George Russell.