Brundle a Verstappen sul futuro in Formula 1: “Vai o smettila di parlarne”

Martin Brundle ha espresso apertamente la sua stanchezza nei confronti delle continue dichiarazioni di Max Verstappen sul proprio futuro in Formula 1, affermando che la questione sta diventando decisamente monotona. L’ex pilota e commentatore di Sky F1 ha usato parole nette: “o l’olandese passa all’azione, oppure smette di alimentare il dibattito pubblico”.

Verstappen, dopo il Gran Premio del Giappone, ha confermato di stare valutando un ritiro dalla massima serie al termine della stagione 2026, dichiarando di non apprezzare il nuovo regolamento tecnico, che pone un’enfasi marcata sulla gestione e il rilascio dell’energia della batteria. Il campione olandese ha tuttavia precisato che le sue critiche sono indipendenti dalle difficoltà della Red Bull in questo avvio di stagione.

Brundle: “Verstappen sta facendo del male alla Formula 1”

Brundle non ha risparmiato osservazioni taglienti. “O vai, o smettila di parlarne”, ha dichiarato nel podcast The F1 Show di Sky F1. Secondo il commentatore britannico, le uscite pubbliche di Verstappen stanno causando danni all’immagine del campionato, e un pilota come Michael Schumacher avrebbe gestito la situazione in modo ben diverso: sfogandosi a porte chiuse con le persone giuste, per poi presentarsi in pubblico con il sorriso.

Brundle ha anche notato come le critiche al nuovo regolamento sembrino proporzionali ai risultati in pista. “È abbastanza chiaro che se la tua monoposto non va e non sei vicino al vertice, sei più rumoroso di chi è davanti”, ha sottolineato. Carlos Sainz e il campione del mondo in carica Lando Norris figurano tra gli altri piloti critici del nuovo assetto tecnico, ma è Verstappen ad aver alzato maggiormente la voce.

Nonostante tutto, Brundle si è detto convinto che l’olandese non lascerà davvero il circus, purché riesca a trovare una vettura competitiva. L’eventuale uscita di scena sarebbe comunque gestibile per la Formula 1: “Ci sono tanti Antonelli, Bearman e Lindblad pronti a fare un lavoro eccellente”, ha concluso. Formula 1 e FIA si riuniranno ad aprile per discutere possibili modifiche al regolamento, con Miami come primo banco di prova concreto.