La “nuova” Spa prende forma: ecco gli aggiornamenti

Il circuito belga cambia faccia: da novembre, modifiche e aggiornamenti in vista del 2022

Proseguono i lavori di aggiornamento sulla pista belga di Spa-Francorchamps partiti nel mese di novembre. In vista della prossima stagione, saranno reintrodotte delle vie di fuga in ghiaia per poter ottenere l’omologazione di grado C della FIM e ospitare così la 24 ore motociclistica nel 2022. Sono stati infatti apportate notevoli modifiche a La Source, Blanchimont, alla curva Bruxelles, di Malmedy e quella di Les Combes. Qui, è stata cambiata la posizione del guard-rail, è stata ampliata la via di fuga e aggiunta una nuova strada di servizio.

LA NUOVA SPA PRENDE FORMA: ANCHE EAU ROUGE CAMBIERA’

Ma queste non saranno le uniche zone a subire aggiustamenti e modifiche. Come riporta Autosprint, prossimamente, si attendono anche notizie sul nuovo aspetto che assumerà la celebre Eau Rouge, tra i principali simboli dello storico tracciato. E’ certo però che, proprio qui, tra La Source e l’Eau-Rouge, verranno installate nuove tribune per il pubblico presente. Davanti al paddock, la tribunetta 24 ore è stata eliminata per lasciare spazio a nuove aree VIP.

Musica per le orecchie per gli amanti delle vie di fuga in ghiaia, che lasciano poco spazio agli errori di guida dei piloti. Dal prossimo anno, dunque, i protagonisti del Circus dovranno fare i conti con una difficoltà in più, oltre all’introduzione dei nuovi regolamenti e delle monoposto del tutto diverse da guidare.