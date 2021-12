Il caos di Spa: tifosi rimasti a bocca asciutta

I biglietti dell’evento, che non si è di fatto tenuto, non verranno rimborsati. Per i loro possessori, solo piccole ricompense

Dopo gli incredibili eventi che hanno messo un punto alla stagione 2021, ci si era quasi dimenticati del rocambolesco episodio di cui l’intero Circus è stato protagonista qualche mese fa sulla pista di Spa Francorshamps, dove avrebbe dovuto aver luogo il tanto atteso GP del Belgio. “Avrebbe” perché, di fatto, questo non è mai accaduto. A causa del forte maltempo, una domenica di gara si è trasformata in un incubo per i tifosi presenti sulle tribune, che si sono ritrovati a mani vuote dopo aver pagato il proprio biglietto di entrata.

Tra confusione e diversi rinvii, in attesa che la Direzione Gara prendesse una decisione definitiva, i piloti sono stati chiamati a poter effettuare solo due giri di pista, per poi vedere assegnata la metà del punteggio regolamentare. Uno “spettacolo farsa”, come molti lo hanno definito in seguito, che ha fatto arrabbiare non solo chi era lì presente, ma anche tutti i telespettatori da casa. Il minimo, vista la situazione e il sacrificio economico di chi il biglietto lo aveva acquistato, sarebbe stata una ricompensa equivalente, o quasi.

Invece, da come si apprende su Soymotor.com, la Formula 1 sembra di parere diverso. Gli sfortunati possessori del biglietto avranno diritto solo all’accesso alla F1TV e a un evento in programma il giovedì prima del GP del Belgio 2022, oltre alla possibilità di vincere alcuni piccoli premi.

FAN ARRABBIATI: “HO PAGATO 900 EURO PER PORTARE MIO FIGLIO. SI STANNO PRENDENDO GIOCO DI ME?”

Un affronto e una presa in giro per tantissimi, che si stanno ora lamentando: “Ho pagato 900 euro per un GP farsa e mi offrono una partecipazione in un gioco a premi. Ma mi stanno prendendo in giro? Personalmente, ho dovuto lavorare duro e sacrificare alcune cose per portare mio figlio, che ama la Formula 1 a questo evento“, ha detto un fan ai microfoni del canale televisivo tedesco RTL.

Della serie: “Quando la toppa è peggio del buco”.