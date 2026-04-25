ACI Racing Weekend, Imola: il racconto delle qualifiche

Torna l’ACI Racing Weekend con la prima tappa di Imola e con sé anche le sue qualifiche: scoprite insieme a F1World i risultati!

L’ACI Racing Weekend è uno degli eventi a porte aperte più interessanti del nostro territorio che si svolge ogni anno in diversi circuiti italiani. Ospita diversi campionati tra cui Formule, GT e Prototipi. La prima tappa ACI 2026 si svolge a Imola dal 24 al 26 aprile e F1World, presente come media, vi porta con se per raccontarvi il weekend, partendo dal venerdì e dal sabato con le qualifiche. 8 sessioni per 6 campionati: ecco il riassunto delle lotte per le pole position!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ACI Sport (@aci_sport)

Venerdì: le prime qualifiche

Le qualifiche dell’ACI Racing Weekend di Imola cominciano venerdì con le sessioni di Topjet Formula 2000 e del Campionato Italiano Sport Prototipi. Per la prima categoria la pole position si ottiene con un tempo di 1.40:371, un crono appartenente a Zeller, numero #44. Segue Fischer a poco più di tre decimi e Falci a mezzo secondo. Vicini anche Benalli e Larsen, rispettivamente a +0.763 e a +0.964 dalla posizione al palo.

Dalla sesta posizione in poi i distacchi si fanno pesanti: +1.710 per Perego, numero #46 giunta appunto al traguardo per accaparrarsi la casella di partenza numero 6. Loeffler, in partenza dalla fila seguente, dista più di un secondo mentre Petropoulos è a due decimi. Concludono la top 10 Ledermann e Sartori con un crono di 1.43:911 e +0.196. Milani undicesimo.

Campionato Italiano Sport Prototipi

Per quanto riguarda, invece, il C.I. Sport Prototipi, la partenza al palo viene conquistata da Dell’Edera – soli 16 anni – numero #97 di Avelon Formula. Un tempo di 1.45:609 gli permette di staccare Verdi, secondo, di oltre 9 decimi e Ionescu, terzo, di oltre un secondo (+1.331).

Laghezza e Rad molto vicini, distano solo 91 millesimi tra loro, ma sono quasi a due secondi dal miglior crono, così come Locatelli e Pola. Anche questi ultimi due sono separati da tempi minimi, ancora più piccoli dei precedenti: 6 millesimi. Chiudono la top 10 Baszterda, Uboldi e Dattolo tra i due e i tre secondi e mezzo dalla pole. Un Campionato pieno di giovani promesse.

Sabato: tantissime vetture in pista

TCR

La giornata si apre con le qualifiche del TCR e con la pole di Imberti di Kombat Motorsport, casualmente anche lui numero #44 come Zeller. Il suo tempo di 1.49:538 sbaraglia tutti, dando +0.717 al secondo classificato Poloni. Oltre il secondo e tre Babuin – pilota e team principal – terzo, più veloce di un decimo rispetto a Zago, che partirà al suo fianco.

In terza fila Rocca e Pelatti, entrambi intorno ai due secondi dal crono più veloce, davanti a Pellegrini e Bocca, rispettivamente +2.272 e +2.583. Nella classifica dei migliori dieci concludono Cizek e Cardone. Aikoa Racing e MM Motorsport riescono a portare entrambi i propri piloti in top 10.

GT Sprint: GT3

Si passa poi al GT sprint, precisamente alla categoria GT3, partendo dalla Q1, che stabilisce l’ordine della gara del pomeriggio. Il più veloce risulta essere Perel (Spirit of Racing) in 1.40:411, seguito da Frassineti – Campione in carica – a due decimi e Riccitelli – vincitore di Le Mans 1999 – a poco meno di quattro. Successivamente troviamo Forenzi e Klingmann, quarto e quinto. I primi dieci si trovano tutti in meno di un secondo.

Per la Q2, invece, il miglior tempo viene fatto segnare da King #57, seguito da Michelotto e Levet. Marciello, conoscenza che abbiamo visto già settimana scorsa correre nel WEC, conquista la quinta posizione, alle spalle di Alex Aka. La classifica vale per la partenza di gara due, prevista per domenica pomeriggio. Classifica molto tirata anche quella della seconda qualifica: primi dieci in 8 decimi. Gli equipaggi #7 e #99 partiranno in top 5 in entrambe le gare.

GT Sprint: GT Cup

Tempo di GT Cup, dove gli equipaggi sono 45. La #184 di Alessi ottiene la pole position per gara uno di sabato con un tempo di 1.41:280, seguito da Pollini Matteo a 6 decimi. Più staccati Megna – promessa di 17 anni – e Lovati, ma vicinissimi tra loro: li separano 20 millesimi. Chiude Paniccià (classe 2008) la classifica dei migliori 5 mentre Vicky Piria, nota conoscenza della Formula 1, si qualifica in sedicesima posizione.

Per la Q2 il team Pollini Racing conquista la Pole con Giacomo, seguito a +0.333 da un’altra conoscenza della Formula 1: Giancarlo Fisichella. Terza posizione per Fontana, il cui gap è di circa mezzo secondo, poco meno di quello di Lancellotti. Chiude la top 5 Croccolino a 652 millesimi. Tra il primo e il decimo posto vi sono esattamente un secondo e un millesimo. 13esima posizione per l’equipaggio di Piria.

Porsche Carrera Cup Italia

Nell’ultima sessione di qualifiche del sabato si presentano in pista le Porsche Carrera Italia. Una qualifica tiratissima che vede i primi 15 piloti racchiusi in un secondo e 25, allargando a +1.169 se ne trovano 18. Il più velo0ce di tutti risulta essere Delli Guanti sulla sua #8, seguito da Van Soelen distante meno di due decimi.

Quaresmini con la 32 partirà terzo al fianco di Bristol, alle loro spalle Zendeli e Bertonelli. Settima posizione per Voisin, che dista appena 13 millesimi dal pilota precedente, ma fa meglio di Festante per ancora meno: 7 millesimi. Amati apre la quinta fila mentre Haughron con un tempo di 1.43:046 chiude la top 10.