ACI Racing Weekend Imola: 80 equipaggi e paddock aperto

L’ACI Racing Weekend torna a Imola per un fine settimana all’insegna del grande motorsport nazionale. Da venerdì a domenica, l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari ospita uno degli appuntamenti più attesi della stagione italiana a quattro ruote, con ingresso gratuito e paddock aperto al pubblico sabato e domenica. Le tribune Start 1 e Start 2 sono accessibili per chi vuole vivere le gare da vicino.

Il programma mette insieme alcune delle principali categorie del motorsport tricolore. In pista si alternano il Gran Turismo Sprint, il TCR Italy, il Campionato Italiano Sport Prototipi, la Porsche Carrera Cup Italia e la Topjet Formula 2000. Un calendario denso, capace di offrire attività continua e una varietà di vetture che incuriosisce anche chi non è un addetto ai lavori.

Un fine settimana tra grandi marchi e un esordio atteso

Il Gran Turismo Italiano apre il weekend con numeri mai visti prima: 80 equipaggi al via e 146 piloti complessivi, il dato più alto nella storia della serie Sprint. Sulla stessa griglia si ritrovano Ferrari, Lamborghini, Porsche, Mercedes, Audi, BMW e McLaren — un condensato di marchi che racconta la salute del campionato e l’attrattività del tracciato imolese.

Tra i protagonisti spicca un nome inedito: Francesco Daniele, figlio di Pino, è pronto all’esordio nell’automobilismo. Il team DL Racing lo schiererà, a vent’anni appena compiuti, al via del primo round del Campionato Italiano GT Sprint. Oltre alle gare, il paddock si trasforma in un punto di incontro aperto: il circuito diventa per tre giorni una piccola città temporanea dedicata ai motori, con un flusso continuo tra attività in pista e momenti di osservazione ravvicinata.

L’appuntamento di aprile non è però l’unico. L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari ospiterà una seconda tappa dell’ACI Racing Weekend dal 4 al 6 settembre, confermando il legame ormai consolidato tra il circuito di Imola e questa manifestazione che scandisce la stagione motoristica italiana.

Qui sotto il programma: