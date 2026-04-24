McLaren, Zak Brown: “i team dovrebbero essere più indipendenti”

Zak Brown afferma che i team dovrebbero essere più indipendenti

Zak Brown ha dichiarato che i team dovrebbero essere più indipendenti. Il CEO della McLaren, si è dimostrato più tranquillo, in merito al fatto che la Red Bull possieda due scuderie. Per quanto riguarda la questione di Mercedes di acquistare una parte di Alpine, ritiene che permetterlo sia un errore.

“Nessuno sport, che io sappia, permette la comproprietà di due team che competono uno contro l’altro”, ha dichiarato Brown nel 2024. Attualmente, il dirigente statunitense ha affermato che nonostante la sua opinione non sia cambiata, ha accettato la situazione della Red Bull, ma permettere nuove alleanze sarebbe uno sbaglio.

Il pensiero di Brown

Brown si è espresso per quanto riguarda la comproprietà di più squadre. “La comproprietà, che a oggi abbiamo un esempio in un team e capisco perché è nata, non è consentita in quasi tutte le altre forme di sport. Si corre il rischio di compromettere l’equità sportiva. L’abbiamo visto accadere. Come a esempio Riccardo che ci toglie il giro veloce per aiutare la Red Bull”.

”Ritengo che tutti gli 11 team dovrebbero essere il più indipendenti possibile. Sono contento di notare che la Red Bull e la Racing Bulls non sembrino la stessa monoposto. Ritengo non vogliano oltrepassare i limiti, dunque finché la situazione è gestita e monitorata, aggiungervi altro sarebbe un errore”. Quando gli venne chiesto se quest’ultima si riferisse alla questione di Mercedes e Alpine, il leader del team di Woking afferma si tratti di tutti. “Non è una questione personale o rivolta a una singola squadra. Semplicemente penso non sia positivo per lo sport”.

Il possibile arrivo di Lambiase in McLaren

Per quanto Brown dica di non rifarsi a un caso specifico, il team di Brackley è l’unico team che sta cercando di acquisire le quote di un’altra scuderia. Mclaren, nel mentre, sta cercando di reclutare l’ingegnere Red Bull Gianpiero Lambiase. Nonostante non abbia possibilità di trasferirsi fino al 2028, per questioni contrattuali.

Mercedes, nel frattempo, sottolinea, che si tratta di investimento finanziario. Questo non impedirebbe che si crei un clima di diffidenza, oltre a quello citato da Brown, ci sono stati altri casi decenni fa. Per citare un esempio, il caso di Norberto Fontana. L’ex pilota Sauber, nel 1997, ha dichiarato che gli era stato ordinato di trattenere Jaques Villenueve a beneficio di Michael Schumacher. Quell’anno, la Ferrari forniva i motori alla Sauber.