La Mercedes firmerà il Patto della Concordia

Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, dopo diversi mesi di polemiche sul Patto della Concordia e del proseguimento del suo team in F1, ha annunciato che verrà firmato per poter proseguire nella massima serie almeno fino al 2021.

Durante lo scorso weekend di gara a Silverstone, lo stesso numero uno del muretto della Mercedes dichiarò che la Mercedes non avrebbe firmato il nuovo Patto della Concordia, poiché i nuovi termini non erano a loro favorevoli, dichiarando che il suo team non era stato “trattato come avremmo dovuto essere”, ma in occasione del weekend del GP di Spagna la situazione sembrerebbe essere cambiata.

Bisogna ricordare che il “vecchio” Patto è già scaduto ed è stato prorogato a causa della pandemia di Covid-19, così com’è stata prorogata la firma del nuovo, ed è proprio a riguardo che il CEO della Formula 1, Chase Carey si è esposto, rispondendo al team principal tedesco, che la firma su esso “non sarebbe stata ritardata uteriormente”.

LE PAROLE DI TOTO WOLFF

Inoltre, proprio durante il weekend in corso del GP di Spagna, Toto Wolff è stato a colloquio con il CEO della F1, e ha dichiarato che: “Sono stato piuttosto esplicito dopo gli incontri che abbiamo avuto all’interno del team, per dire che è questo ciò di cui abbiamo bisogno e questi sono i chiarimenti di cui abbiamo bisogno per andare avanti”.

Proseguendo, ha ammesso di aver cambiato opinione durante il doppio weekend a Silverstone: “Ho cambiato opinione a Silverstone. Non credo che i team saranno mai uniti. Tutti cercano di fare dei piccoli affari. Quindi abbiamo deciso di andare avanti [da soli, ndr.] con Liberty”.

Infine, ha anche ammesso che: “Ho avuto alcune discussioni molto costruttive con Chase durante lo scorso weekend, e la maggior parte dei chiarimenti che volevamo ottenere sono stati discussi. Sento che siamo a buon punto per firmare il nuovo Accordo della Concordia e proseguire” [in F1, ndr.].

LA FIRMA

La Formula 1, questa volta ha anticipato la data per la firma del nuovo Patto, portandola al 18 agosto, data in cui tutti i 10 team presenti sulla griglia di partenza della massima serie automobilistica firmeranno, per poter ricevere al termine della stagione i premi in denaro derivanti dagli accordi commerciali, dai diritti televisivi e dai meriti sportivi.