La McLaren rassicura sul rapporto fra Sainz e Norris

Carlos Sainz e Lando Norris formano una delle line-up più divertenti dentro e fuori la pista, ma il duo dinamico della McLaren , verrà separato alla fine della stagione 2020, quando lo spagnolo andrà in Ferrari per sostituire Sebastian Vettel. Con tale mossa, arrivata prima dell’inizio della stagione, all’interno del team si è creata una situazione anormale lavorando con un pilota che sanno che non fa più parte dei loro piani per il 2021.

Ma nonostante ciò, Zak Brown vede ancora una partnership competitiva fra i due piloti, e al momento non ci sono piani per quanto riguarda presunti ordini di scuderia in favore di uno o dell’altro, come dichiarato dal team principal a Sky: “Non bisogna confondersi con le loro battute fuori pista, in pista sono estremamente competitive tra loro. Soprattutto nelle qualifiche su chi può andare più veloce, ma penso che ciò li spinga entrambi in un modo molto salutare“.

Proseguendo Brown dice: “Quindi dobbiamo solo mantenere in salute questo rapporto, a differenza di alcune squadre che sono un po’ fuori controllo. È un problema di lusso da avere e hanno molto rispetto reciproco. Penso che in pista ci sentiamo a nostro agio che si daranno reciprocamente lo spazio necessario, ma non sarebbe la prima volta che i compagni di squadra si sfregano le ruote ad un certo punto”.