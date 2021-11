Pierre Gasly, orgoglio in casa AlphaTauri

Il francese ha chiuso la sessione di qualifica piazzandosi in terza fila, ottima posizione di partenza per la sprint qualifying del sabato

Cuore pieno di orgoglio in casa AlphaTauri. Nel corso della qualifica del GP dl Brasile, Pierre Gasly ha dato spettacolo, piazzandosi in terza fila in vista della gara sprint che andrà in scena nella giornata odierna. Il francese è riuscito a tenere dietro entrambi i piloti Ferrari e, nonostante qualche piccola difficoltà, si è detto entusiasta del risultato. “Oggi sono davvero, davvero felice“, ha dichiarato al termine del venerdì. “Le FP1 sono state abbastanza difficili per me e ho faticato un po’ in qualifica. Ogni volta che tornavo in pista, riuscivo a trovare qualcosa di più. Ho tirato fuori tutto il potenziale della vettura“.

ORGOGLIO DI FAMIGLIA

Pur consapevole che il venerdì ha rappresentato solo il primo passo del weekend brasiliano, Gasly è ottimista e soprattutto entusiasta di essere riuscito a rimanere dietro a Red Bull e Mercedes. Un entusiasmo condiviso anche dal team, che ha percepito l’impegno del francese quasi come se si trattasse di un successo di famiglia…e in fin dei conti, possiamo proprio descriverlo così.

Jonathan Eddolls, ingegnere capo AlphaTauri, ha apprezzato molto quanto realizzato dal francese: “Durante la Q2 e la Q3, Pierre stava volando. Aveva una gran fiducia nella macchina e continuava a migliorare. Alla fine è riuscito a tirare fuori il massimo dalla monoposto, con solo Mercedes e Red Bull davanti“. Una performance, quella di Gasly, che sottolinea quanto il team si stia impegnando per raggiunger risultati migliori.

Anche da parte del team, quindi, c’è ottimismo in vista degli impegni del sabato e della domenica. Anzi, le aspettative sono quasi state superate. Quasi perché, purtroppo, il compagno di team di Gasly non è riuscito a ottenere le stesse prestazioni. Yuki Tsunoda, infatti, non è riuscito ad andare oltre il tredicesimo posto. “Yuki ha dovuto lottare di più con la vettura in Q2“, ha spiegato Eddolls. “Non è riuscito a eguagliare il suo tempo in Q1. Dobbiamo capire che cosa non ha funzionato, ma tutto sommato è stato un giro di tutto rispetto anche per lui“.