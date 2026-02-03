La livrea Williams 2026 per la nuova stagione è stata svelata

Nuovi dettagli sulla livrea Williams 2026

La livrea della monoposto Williams di Formula 1 del 2026 è stata svelata, dopo diversi ritardi. La FW48 avrà un tocco azzurro e bianco sulle fiancate, che va ad unirsi all’ormai caratteristico design blu scuro e nero. La livrea Williams 2026 presenterà i loghi di Barclays e Komatsu e lo spazio su ali anteriori e posteriori sarà maggiore.Come già annunciato dal team mercoledì, la banca sarà il suo official banking partner, Komatsu invece sponsorizza l’azienda dal 2024 e si occupa della produzione di attrezzature edili giapponesi. James Vowles non si nasconde e guarda entusiasta alla prossima stagione:

“Abbiamo un’ottima formazione di piloti, partner fantastici e una fan base che continua ad espandersi. Vogliamo consolidare il successo ottenuto lo scorso anno ma siamo consapevoli della sfida che dobbiamo affrontare. Nessuno sa cosa succederà durante la prima gara, ma siamo entusiasti di scoprirlo, anche grazie all’atmosfera fantastica e al tifo dei tifosi alla vista di questa nuova livrea”.

Diverse difficoltà

I preparativi per la nuova stagione non sono iniziati benissimo in casa Williams. Per via di alcuni problemi infatti, la scuderia è stata costretta a saltare i test pre-stagionali di Barcellona. La FW48 è l’unica vettura del 2026 a non essere ancora scesa in pista pubblicamente.La squadra ha riconosciuto di aver accumulato diversi ritardi nello sviluppo del programma.

Lo stesso Vowles ha ribadito che la Williams avrebbe potuto comunque presenziare a Barcellona, pur ammettendo che una scelta del genere avrebbe comunque comportato delle difficoltà sul fronte dei pezzi di ricambio. Il team principal ha spiegato che, avendo il propulsore e il cambio forniti da Mercedes, le informazioni raccolte da quest’ultima a Barcellona avranno conseguenze anche per loro in Bahrein: “Non voglio basarmi sul duro lavoro, ma è giusto affermare che per noi questo rappresenta comunque un vantaggio che deriva, o uno svantaggio che viene annullato”.

“Sono fiducioso che con sei giorni in Bahrein affronteremo il programma di cui abbiamo bisogno. Attualmente siamo sulla VTT. Volevo assicurarmi di avere già dal Bahrein una vettura pronta, così da essere pronti a scendere in pista”. I test in Bahrein si svolgeranno dall’11 al 13 febbraio e poi dal 18 al 20. La monoposto definitiva non dovrebbe essere rivelata prima di allora.

Aurora Ricci