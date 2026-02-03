Binotto rivela la strategia di Audi: cosa sappiamo dopo lo shakedown?

Con lo shakedown ormai concluso, Audi si dichiara pronta ad affrontare la sua stagione di debutto: Binotto afferma che il team ha una strategia ben chiara, rivolta al futuro. I giorni di shakedown sono stati per la scuderia tedesca, tutt’altro che semplici. Le vetture infatti, nei 240 giri in pista, hanno avuto alcuni problemi tecnici legati al cambio e all’idraulica. Dopo tali episodi i piloti, Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto, hanno fornito importanti feedback alla scuderia. Secondo quanto detto dal team principal Jonathan Wheatley, ora il team sa in che direzione lavorare ed arriverà pronto ai test del Bahrein.

Analogamente, anche Mattia Binotto, capo del progetto Audi, si è espresso con grande entusiasmo. L’ingegnere italiano infatti, crede che la vettura abbia un ampio margine di miglioramento e possa lottare con i migliori della griglia. “Sarà una sfida molto difficile ma abbiamo quanto necessario per diventare top team e anche motore di riferimento” ha dichiarato. Ha inoltre aggiunto che non ci si aspetterà un motore perfetto all’inizio ma si migliorerà gara per gara.

Campioni entro il 2030?

La strategia di Mattia Binotto per Audi non è irrealistica o fatta di promesse vuote. Il capo tecnico sa infatti che la lista dei problemi da risolvere è molto lunga e la strada è tutt’altro che in discesa. Il team punterà quest’anno a migliorare l’affidabilità con un lavoro costante e miglioramenti continui. “Ciò che conta è reagire propriamente e progredire ad ogni gara” ha concluso.

Autonomia e innovazione sono le parole chiave che guidano il progetto della scuderia tedesca che guarda al 2030 come risultato naturale dello sviluppo della vettura. Ed è entro quell’anno che il team mira a vincere il campionato battendo i più rodati. Si tratta di un piano ambizioso e costante che trasformerà la stagione di debutto in un importante trampolino di lancio tra i top team.

di Greta Verderosa