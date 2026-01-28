Williams: ancora ritardi

Williams spiega l’assenza ai test di Barcellona: ritardi nella produzione

Il team Williams ha confermato ufficialmente che la sua assenza alle prove pre-stagionali di Formula 1 a Barcellona non è dovuta a un problema strutturale o a un “sovrappeso” della nuova vettura, ma a ritardi nella produzione del suo nuovo progetto tecnico. Una scelta dolorosa ma ponderata, secondo il team principal James Vowles, che ha voluto chiarire i motivi della decisione in una serie di dichiarazioni rese ai media specializzati.

Il test di Barcellona (in programma dal 26 al 30 gennaio al circuito di Catalunya-Barcelona) rappresentava la prima opportunità di pista per le nuove monoposto 2026, dopo l’introduzione delle regolazioni tecniche rivoluzionarie. Tutte le squadre coinvolte nel mondiale avrebbero dovuto sfruttare questi giorni per verificare affidabilità, aerodinamica e comportamento delle vetture sulle nuove specifiche. Tuttavia, Williams ha deciso di non presentarsi in Spagna, perdendo così tre giorni di preziosi giri di pista rispetto agli avversari.

Secondo Vowles, la causa principale è stata un rallentamento nel programma del progetto FW48: “Il veicolo costruito quest’anno è circa tre volte più complesso di qualsiasi cosa abbiamo affrontato in passato, con carichi e processi di produzione molto più impegnativi”, ha spiegato il team principal. Questa complessità ha portato la squadra a spingere “oltre i limiti” alcune fasi di lavorazione, con ritardi su alcune componenti critiche che hanno infine compromesso la possibilità di completare la vettura in tempo per il test spagnolo.

La situazione ha dato adito a voci e speculazioni

Tra queste, quella secondo cui Williams avrebbe fallito alcuni crash test obbligatori della FIA, o che il telaio risultasse eccessivamente pesante a causa di rinforzi strutturali necessari. Vowles ha smentito queste insinuazioni, confermando che tutte le verifiche richieste sono state superate e che i tempi di consegna rallentati non si traducono necessariamente in un grave problema di massa o prestazioni. “Al momento non è possibile sapere con precisione il peso finale fino a quando non lo avremo completamente assemblato e senza sensori”, ha aggiunto, ribadendo che eventuali differenze dovrebbero risultare piccole e non determinanti.

La scelta di Williams non convince

Una delle critiche più diffuse tra gli appassionati riguarda proprio l’impatto negativo della mancata presenza a Barcellona: la perdita di tre giorni di dati reali sulla pista, in un momento in cui le nuove regolazioni tecniche 2026 richiedono un enorme lavoro di raccolta e analisi. Tuttavia, Vowles ha difeso la scelta tattica della squadra, sostenendo che correre a Barcellona “a qualunque costo” avrebbe potuto compromettere la disponibilità di pezzi di ricambio e aggiornamenti per i test successivi in Bahrain, e persino per le prime gare stagionali, facendo più male che bene.

Williams ha inoltre annunciato che proverà a recuperare la preparazione attraverso simulazioni avanzate, inclusi programmi come il Virtual Test Track (VTT), in vista del primo test ufficiale in Bahrain (previsto per febbraio) e della gara inaugurale in Australia a inizio marzo. I piloti Carlos Sainz Jr. e Alex Albon continueranno il programma di sviluppo insieme al team, con la promessa di presentarsi pronti alla stagione.

In definitiva, la posizione ufficiale del team di Grove è chiara: scelta difficile ma ragionata, basata su un equilibrio tra preparazione tecnica e rischio operativo. La vera risposta delle prestazioni arriverà nelle prossime settimane, quando la Williams FW48 finalmente girerà in pista nei test programmati e si potranno confrontare i tempi reali con quelli degli avversari, senza ritardi.