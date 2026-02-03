Ferrari tira le somme dopo lo shakedown di Barcellona

Ferrari conclude lo shakedown a Barcellona

Ferrari ha completato lo shakedown a Barcellona, una sessione breve ma significativa. Durante questa fase, la nuova monoposto ha girato per tre giorni completando 435 giri, seconda Mercedes. I piloti si sono alternati al volante seguendo un programma specifico, utile per raccogliere dati e verificare il corretto funzionamento della vettura. Il tempo più veloce è stato registrato da Hamilton, ma il risultato migliore è l’affidabilità che ha mostrato la power unit Ferrari. Infatti ha garantito costanza di rendimento durante le varie prove che hanno svolto sia Ferrari che Cadillac.

Segnali positivi per il team e i piloti che hanno lavorato duramente durante queste prove, ma che hanno ancora molto da fare, come affermato da Vasseur: “La prossima settimana torneremo a casa. Sarà molto intenso esaminare ciò che abbiamo raccolto negli ultimi due giorni, tutti i dati, tutti i miglioramenti che dobbiamo apportare”.

Lewis Hamilton ha invece commentato così la vettura: “Questa nuova generazione di vetture è più divertenti da guidare, sono sovrasterzanti, ti scappano via, ma sono più facili da riprendere e da controllare. Direi che nel complesso risulta più bello guidare queste macchine”.

Il commento di Leclerc finiti i test

Dopo lo shakedown di Barcellona, Leclerc si è dimostrato positivo per la stagione, commentando così la sessione di Barcellona: “è un momento entusiasmante per la Formula 1, ci sono così tanti cambiamenti a cui dobbiamo adattarci come piloti, team e cercare di trovare il modo di sfruttare al massimo quello che ora è il nostro nuovo pacchetto. C’è entusiasmo, ma a parte questo non c’è molto di più, voglio dire che è ancora molto presto. Non vedo l’ora di scoprire cosa impareremo in Bahrain e per ora concentriamoci solo su noi stessi”.

“Quest’anno è una grande opportunità per ogni squadra di fare qualcosa di diverso e magari ottenere un vantaggio maggiore rispetto a quanto visto negli ultimi anni. Spero che saremo la squadra che riuscirà a fare la differenza, ma da qualsiasi punto di partenza spingeremo al massimo per cercare di riportare la Ferrari al vertice.”

di Beatrice Bertolotti