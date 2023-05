La Formula 1 verso un ‘cambio di marcia’

Secondo alcune speculazioni, la Formula 1 sembra stia lavorando a una soluzione per facilitare il sistema delle marce, ma come esattamente?

Cosa intendiamo quando diciamo che la Formula 1 stia pensando di adottare un cambio di marcia? La questione non è semplice. Come ben sappiamo, la categoria regina dei motori, è sempre attiva sul fronte dello sviluppo delle nuove tecnologie. Per questo ad oggi, ci sarebbe un opzione accattivante sul tavolo dell’organizzazione. Come già anticipato, i prossimi cambiamenti saranno previsti per il 2026, in cui principale protagonista sarà la power unit. Ma cosa potrebbe essere ancora posto sotto la lente di ingrandimento per un cambiamento?

Ci saranno cambiamenti uguali per tutti? La risposta non è ancora certa, tuttavia sembra che l’elemento prossimo a cambiare sarebbe quello delle marce. Secondo una stima questo però potrebbere gravare sui vari team con il tetto del budget, spendendo oltre il 6 percento in più. Numeri, che in uno sport come la Formula 1, non contano quanto ‘un due di briscola’. Aston Martin infatti, starebbe difendendo a spada tratta la sua idea, cercando di scoraggiare ogni tipo di ‘esperimento’ da parte della FIA. D’altra parte invece, la Federazione Internazionale sembra intenzionata a portare avanti il possibile cambiamento, riservandosi almeno il diritto di discuterne a tavolino.

Secondo le voci pi§ affermate, le opzioni a questa modifica sarebbero due. La prima è quella di adottare un sofisticatissimo sistema di memoria , che andrebbe a gravare indubbiamente sul budget dei team. La seconda opzione invece, è quella di non apportare modifiche sulla sezione della marcia, perché il cambiamento non darebbe nessuna apprezzabile differenza sulle performance di una monoposto di Formula 1. Oltre a questo, ad aggiungere carne al fuoco ci sarebbero tutti i problemi dovuti a un cambiamento di tale portata, che andrebbero a poggiare le fondamenta sul lato aerodinamico e ovviamente anche estetico.