GP Messico, anteprima: orari tv, il circuito, il meteo

GP Messico, round 18. La Formula 1 arriva in Messico e all’Autodromo Hermanos Rodríguez, dove affronterà un altro weekend della stagione 2021

GP Messico 2021, anteprima – La Formula 1 è rimasta nel continente americano, salutato il Texas e Austin, ora è la volta del Messico e della capitale, Città del Messico, dove nel weekend si terrà il GP Messico. Il lungo mondiale 2021, si appresta a vivere la quintultima tappa, avviandosi sempre di più verso la conclusione.

Team, piloti, addetti ai lavori si sono concessi un weekend di pausa, prima di affrontare una nuova e intensa sfida. L’ultima volta che si è corso all’Autodromo Hermanos Rodríguez è stato nel 2019. Si sarebbe dovuto correre anche nel 2020, ma la pandemia di Covid-19, ha spinto gli organizzatori e la Formula 1 ad annullare, in attesa di tempi migliori.

Un appuntamento molto atteso, considerando questa fase di campionato. La contesa di entrambi i titoli iridati è più viva che mai. Mercedes e Red Bull, si sfidano il campionato costruttori; per quanto riguarda i piloti, gli sfidanti sono Lewis Hamilton e Max Verstappen. L’olandese ha trionfato al GP Stati Uniti, e ora è vetta della classifica, con 12 punti di vantaggio su Lewis Hamilton. L’inglese della Mercedes, è reduce da qualche weekend privo di risultati soddisfacenti, nonostante la buona forma della monoposto. Pertanto le sue prossime sfide, avranno l’obiettivo di ribaltare la situazione, e mettere nel mirino il suo 8° titolo iridato. D’altro canto, Max tenterà di allungare in classifica e proteggere la leadership, per essere tranquillo in queste ultime gare. Vedremo, se entrambi potranno contare sull’aiuto dei rispettivi compagni di squadra.

Il GP Messico, è la gara di casa di Sergio Perez, che si appresta a fare la sua prima apparizione al volante della Red Bull. Vedremo se il festoso pubblico messicano, riuscirà ad aiutarlo a far bene.

Dopo le ultime buone prestazioni, c’è molta attesa per la Ferrari. La power unit montata sulle due SF21, sembra stia giovando all’interno della Scuderia, con prestazioni alquanto positive. Manca ancora molto per poter vedere una Ferrari perfetta, ma questi passi in avanti, fanno ben sperare in ottica 2022. Charles Leclerc e Carlos Sainz, non vedono l’ora di vedere se questa positività, possa essere confermata anche in Messico. L’obiettivo del team è far meglio della McLaren, per poter aggiudicarsi il terzo posto in classifica.

McLaren, dal canto suo, nonostante la vittoria a Monza e il quasi bis in Russia, è reduce negli ultimi gran premi di risultati non proprio come ci si aspettava. Vedremo come se la caverà nella prossima sfida che l’attende.

AUTODROMO HERMANOS RODRÍGUEZ

Si tratta di un circuito permanente, situato all’interno di un parco di Città del Messico, la capitale del Messico e che ospita il GP Messico, costruito agli inizi degli anni sessanta. Originariamente fino al 1972, si chiamava Magdalena Mixucha, poi si è deciso di intitolarlo alla memoria dei Fratelli Rodríguez: Ricardo e Pedro. Su questo tracciato, la Formula 1 ha disputato ben 16 edizioni del GP Messico dal 1963 al 1970, e dal 1986 al 1992, e dopo anni di assenza, per poi tornare in calendario dalla stagione 2015.

Il tracciato come lo conosciamo oggi, è frutto di numerose modifiche effettuate sulla storica pista, specialmente nell’ultima curva chiamata ‘Peraltada’, accorciata per favorire una sezione del circuito, realizzato all’interno di uno stadio. Quando i piloti arrivano in questo tratto della pista, si ritrovano accolti da una visione spettacolare, con le tribune che si affacciano ed il pubblico che vede le vetture arrivare di fronte. Anche il podio è piuttosto particolare, realizzato all’interno dello stadio.

Il circuito è lungo 4.304 km con 17 curve, è situato a 2.300 metri sopra il livello del mare: una caratteristica che potrebbe creare qualche problema aerodinamico e motoristico, così come al sistema di raffreddamento dei freni, messo a dura prova, proprio per l’aria rarefatta presente. Una bella sfida per piloti e monoposto, per affrontare questa pista.

PIRELLI: C2, C3, C4

Per il GP Messico, Pirelli ha annunciato la scelta delle mescole hard C2, medium C3 e soft C4. Si tratta delle mescole centrali della gamma 2021, stessa nomination vista nel 2019. Stessa scelta vista ad Austin, malgrado le caratteristiche diverse dell’Autodromo Hermanos Rodríguez: molto più liscio, con due settori finali stretti e tortuosi, e un lungo rettilineo di partenza, che dà il via a un settore molto veloce. Per questo tracciato, la frenata è molto importante, così come la trazione.

La sua altitudine, rende l’aria più rarefatta. Motivo per cui, le monoposto avranno un assetto carico, con il tentativo di ottenere grip aerodinamico in curva, anche se l’effetto della deportanza è ridotto al minimo.

Da due anni, la pista non ha ospitato gare. Pertanto, i piloti si troveranno una superficie verde, scivolosa all’inizio, con una rapida capacità di evolversi nel corso del fine settimana. Attenzione anche al meteo, spesso imprevedibile in questo periodo dell’anno, con il rischio di acquazzoni.

CHE TEMPO CHE FARÀ?

Come di consueto, vi riportiamo l’ultimo bollettino meteo per il weekend del GP Messico. Le previsioni meteo, danno bel tempo in tutti e tre le giornate, con la presenza di nuvole, ma senza possibilità di pioggia. Temperature previste: min 6°C e max 23°C.

Venerdì, tempo sereno previsto in entrambe le sessioni di prove libere, malgrado qualche nuvola che potrebbe far capolino nel pomeriggio. Temperature attese tra 13°C e 23°C. Sabato più nuvoloso, ma senza pioggia. Temperatura attesa tra 12°C e 22°C. Domenica, tempo sereno malgrado la presenza di nuvole. Temperature attese tra 17°C e 22°C.

ORARI TV

Tutto è pronto per il GP Messico, per assistere a una nuova sfida tra i protagonisti di questa stagione 2021. Un weekend da vivere, e che sarà trasmesso in diretta ed esclusiva da Sky Sport F1 HD, mentre TV8 si occuperà di trasmettere in differita qualifiche e gara. Torna anche il Live streaming di F1world con la gara.

Intanto, qui in anteprima gli orari tv italiani per seguire il GP Messico 2021:

Venerdì 05 novembre 2021

ore 18:30 – 19:30: Prove Libere 1 (diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD; no TV8)

ore 22:00 – 23:00: Prove Libere 2 (diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD; no TV8)

Sabato 06 novembre 2021

ore 18:00 – 19:00: Prove Libere 3 (diretta esclusiva Sky Sport F1 HD; no TV8)

ore 21:00 – 22:00: Qualifiche (diretta esclusiva Sky Sport F1 HD; differita TV8 dalle 23:50)

Domenica 07 novembre 2021

dalle ore 20:00: Gara (diretta esclusiva Sky Sport F1 HD; differita TV8 dalle 23:00)